الصين تضخ 1.221 مليار دولار فى قطاع استكشاف النفط والغاز فى الكاميرون

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة البترول فى الكاميرون النقاب عن استثمار مؤسسة أداكس المحدودة للبترول - التابعة لمؤسسة سينوبك الصينية للبتروكيماويات – مليار و221 مليون دولار أمريكى (بما يعادل 795.8 مليار فرنك أفريقى) فى قطاع التنقيب عن النفط والغاز خلال عقد.





وأوضحت وزارة البترول فى الكاميرون - وفق بيان - أن الاستثمارات جرى ضخها فى الفترة بين عامى 2011 و2021، مشيرة إلى أن الاستثمارات أسهمت فى تطوير 27 بئراً محفورة، وكذلك ستة آبار استكشافية، وتكللت النجاحات بإكتشاف بئرى "بادوك" و"فوكستروت"، فضلاً عن تحسين أداء إنتاج الآبار الأخرى.

وقالت إن مؤسسة أداكس المحدودة للبترول تتطلع الآن إلى استئناف الحفر فى المناطق التى تم إغلاق العمل بها بسبب كورونا، وستنتهى بعد ذلك المفاوضات لتوقيع عقد مشاركة الإنتاج فى حقل نجوسو، الواقع فى شبه جزيرة باكاسى، فى المنطقة الجنوبية الغربية من الكاميرون، وتشهد الخطوة الأخيرة استمرار الدراسات الجيولوجية، مع التركيز على حقول التعدين المختلفة التى تم تحديدها كجزء من العمل الذى تم تنفيذه مع وزارة البترول الكاميرونية ومؤسسة "بيرنكو" الفرنسية البريطانية.