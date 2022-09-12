الأمم المتحدة تطالب بوقف المضايقات التى تتعرض لها موظفاتها فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان (يوناما): "تعرب الأمم المتحدة فى أفغانستان عن قلقها المتزايد بشأن تصرفات سلطات الأمر الواقع ضد موظفات الأمم المتحدة الأفغانيات " (وفق وصفها)، وحثت الأمم المتحدة سلطات الأمر الواقع على التقيد بالتزاماتها باحترام الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة وجميع موظفيها، بما يشمل حريتهم فى التنقل فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفورى لجميع أعمال الترهيب والمضايقة التى تستهدف موظفاتها الأفغانيات، وتدعو سلطات الأمر الواقع إلى تأكيد وفرض ضمانات صريحة لسلامة وأمن جميع موظفى الأمم المتحدة العاملين فى أفغانستان بطريقة تتفق مع التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولى"، و"تحث سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الناس فى أفغانستان".
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