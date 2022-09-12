شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي احصل علي 12000 شدة يوميا في ثواني

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي مجانا للموسم الرابع عشر من الأسئلة الشائعة التي تتردد على ألسنة كافة لاعبي ببجي حول العالم على الهواتف الذكية لهم، حيث نجد أن لعبة ببجي استطاعت أن تنتشر في وقت قليل وتصبح من أكثر الألعاب شعبية في كافة أنحاء العالم، فقد وصل عدد لاعبي ببجي أكثر من 400 مليون لاعب ويبحث كل هذا العدد عن طريقة آمنة ومضمونة لشحن شدات ببجي لاستكمال لعبة ببجي ولذلك نقدم لكم طريقة شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي من الموقع الرسمي

يمكن لكافة اللاعبين الذين يرغبون في شحن شدات ببجي دون جميع النقاط وفي وقت قليل وسريع الدخول على الموقع الرسمي لشراء الشدات الخاص بلعبة ببجي موبايل، ويتم شراء الشدات بالطريقة التالية:

في البداية يدخل اللاعب على موقع شراء شدات ببجي midasbuy. ثم يكتب اللاعب رقم المعرف الخاص به الآي دي في لعبة ببجي موبايل. في تلك الخطوة يجب تحديد طريقة الدفع وهي بالريال السعودي سواء أكان اللاعب سيدفع باستخدام بطاقته الائتمانية، أو باي بال موبايل. بعد ذلك ينزل اللاعب الصفحة لأسفل ويحدد عدد شدات ببجي التي يريدها وأمام كل عدد شدات يوجد سعرهم. آخر خطوة يتم فيها الضغط على ( ادفع الآن ) وسيتم تحويل اللاعب مباشرة لصفحة يجب ملء كافة بيانات بطاقة الدفع بها وسيتم سحب مبلغ الشدات مباشرةً من البطاقة وبعد ثوانِ سيتم إرسال الشدات لحساب اللعبة.

كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر 2022

كثير من اللاعبين يحاولون القيام بتحويل صورة منه لحساب آخر في ببجي شحن شدات ببجي pubg mobile، ويتم ذلك بالخطوات التالية: