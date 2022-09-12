نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين من بنك التسليف حتى 120 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية هو بنك سعودي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدة العاطلين عن العمل من خلال منحهم دعم مادي لبدء مشروعاتهم، وهو دعم نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض العمل الحر

قرض العمل الحر أو تمويل نفاذ يمنحه بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين عن العمل بشرط التسجيل في إحدى منصات العمل الحر، ومن شروط قرض العمل الحر:

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 65 عام

أن يكون السجل الائتماني للعميل جيد.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال.

أن يقوم بالتسجيل في منصة العمل الحر لاستخراج وثيقة العمل الحر.

ما هو سقف تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يبلغ سقف هذا التمويل 120 ألف ريال.

ويمكن سداده على أقساط شهرية على مدة تصل إلى 40 شهر.

وتبلغ قيمة الرسوم الإدارية 6000 ريال.

مع الإعفاءفي حالات الوفاة أو العجز الكلي في حالة انطبقت شروط الإعفاء على صاحب التمويل.

ما هي الأنشطة التي يمولها قرض العمل الحر من بنك التنمية

هي نفس الأنشطة المعتمدة من منصة العمل الحر بالمملكة، وتشمل:

قطاع النقل الموجه

قطاع الأسر المنتجة

قطاع التنمية الريفية

قطاع المهن العقارية

قطاع الخدمات التخصصية

قطاع الحرف اليدوية

هل يتم منح قرض العمل الحر للموظفين

نعم يمكن منح قرض العمل لأي موظف لبدء مشروعه بشرط ألا يزيد دخله الشهري عن 20 ألف ريال.

كيف يتم التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

للحصول على المنتج يجب أن تقوم بالتسجيل عبر بوابة نفاذ.

ثم قم بتقديم الطلب إكترونيًا عبر البوابة وادخل البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان الوطني، ورقم هاتف موثق بمنصة أبشر

بعد ذلك سيتم فحص الطلب والتحقق من أهلية المتقدم للحصول على المنتج.

بعد التأهل يجب أن يقوم المستفيد بطباعة النماذج واستكمال هذه النماذج وتحديد موعد بالبريد عبر البوابة الإلكترونية.

ثم يقوم بإرسال باقي النماذج بعد استكمالها عبر البريد.

عند وصول النماذج للبنك يكون المستفيد مؤهل لاستلام مبلغ التمويل في حسابه البنكي.