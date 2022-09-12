نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام و القنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان.. موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام و القنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2022، نحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق اياكس امستردام الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 هذه النسخة القوية، حيث يدخل فريق ليفربول هذه المباراة ساعيا الى تعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا 2022

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة قوية تجمع بين فريق ليفربول ونظيره فريق اياكس امستردام، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا 2022، حيث يتواجد فريق اياكس في المركز الأول في ترتيب المجموعة، فيما يتواجد فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الأخير في ترتيب المجموعة بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الأولى بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا 2022

ومن المقرر ان يحل فريق اياكس امستردام الهولندي ضيفا ثقيلًا على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، في منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر، على ان تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في منافسات دور المجموعات التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أياكس في دوري ابطال أوروبا 2022

وقد اعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية على حصولها على حقوق نقل مباراة ليفربول ضد اياكس في دوري ابطال أوروبا 2022، والتي تنقل عبر شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم، حيث تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، والتي تخل على حقوق نقل البطولة هذه النسخة بشكل حصري في الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا بشكل عام عبر مجموعة القنوات الخاصة بها.