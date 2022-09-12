السعودية وأمريكا تؤكدان ضرورة المحافظة على الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وشدد السفير السعودى -خلال لقائه فى الرياض المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثى ليندركينج والسفير الأمريكى لدى اليمن ستيفن فاجن، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الاثنين- على أهمية المحافظة على الهدنة التى ترعاها الأمم المتحدة وضرورة التزام الحوثيين ببنودها وسرعة فتح الطرق فى تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

وأوضح المجتمعون أن الهدف من الهدنة هو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل فى اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وكذا إيداع الإيرادات فى البنك المركزى اليمنى لصرف رواتب المدنيين وفقا للقانون.

ومن جهته، حذر المبعوث الأمريكى إلى اليمن مليشيا الحوثى بالعزلة الكاملة إذا اختاروا الحل العسكرى لإنهاء الصراع فى اليمن، مؤكدا وجود حالة إجماع دولى لحل الأزمة فى البلاد عن طريق الحل السياسى.

وقال إن "الإجماع الدولى موجود بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولاسيما الصين والولايات المتحدة وروسيا، الذين يرون جميعا هذا الصراع بالطريقة نفسها"، مشددا على ضرورة التزام الحوثيين ببنود الهُدنة وإظهار حسن النية والاستجابة لرغبة الشعب اليمنى فى السلام.

وتسعى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومعهما المجتمع الدولى، إلى تمديد الهُدنة اليمنية بعد 2 أكتوبر المقبل إلى مدة طويلة (مقترح 6 شهور)، فى مقدمة للتفاوض لإنهاء الصراع عبر الحل السياسى.. فيما ترعى الأمم المتحدة منذ 2 أبريل الماضى هُدنة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثى، وتم تمديدها لفترتين إضافيتين.