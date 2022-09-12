تونس: انتشال 6 جثث جديدة فى واقعة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى حسام الدين الجبالى، انتشال 6 جثث جديدة لمهاجرين غير شرعيين أمس الأحد كان قد غرق مركبهم على بعد 7 أميال من سواحل الشابة فى الليلة الفاصلة بين يومى 6 و7 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أنه جار التعرف عليهم عبر التحليل الجينى.





وأكد الجبالى، فى بيان اليوم الإثنين، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة مدعومة بمروحية من الوحدة الجوية للحرس الوطنى. وكان قد سبق انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 مهاجرًا غير شرعى كانوا على متن المركب الغارقة. وأوضح المتحدث، أول أمس، أنه تبين من التحقيقات الأولية وجود ما بين 14 و17 مفقودًا، ما يرجح تواجد ما بين 34 و37 مهاجرًا سريًا على المركب.

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