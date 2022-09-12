الفلبين: رفع إلزام ارتداء قناع الوجه للفئات غير المعرضة لخطر كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير -خلال إحاطة بمجلس النواب حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس -سى بى إن" الفلبينية اليوم الإثنين- إنه تم اتخاذ القرار بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن أن تركز إلزامات ارتداء قناع الوجه على الفئات الضعيفة.

وأضافت فيرجير أنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن ارتداء أقنعة الوجه، مؤكدة أن الجائحة لم تنته بعد وأنه جارى التواصل أيضًا فى الوقت الحالى مع موردين محتملين للقاحات الجيل الجديد المكافحة للمرض.