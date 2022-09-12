نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر العدالة والشباب فتح الآن تذاكر مباراة الشباب والعدالة موقع تكت ماكس ب 10 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن فتح رابط تذاكر العدالة والشباب في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، وحدد الموقع أسعار التذاكر الموحدة للعائلات والأفراد بسعر 10 ريال للتذكرة، من أجل تحفيز الجماهير على شراء التذاكر لمؤازرة الفريق خاصة أن المنافس يعتلي قمة ترتيب جدول الدوري، بعد تحقيق العلامة الكاملة في الثلاث مباريات التي خاضها بالمشاركة مع نادي الهلال السعودي، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط حجز التذاكر.

رابط تذاكر العدالة والشباب

كما جاء على موقع العدالة فأن موقع تكت ماكس هو الموقع المخصص لشراء التذاكر من خلاله، وهو الرابط الرسمي لشراء التذاكر ويمكن الدخول عليه الآن، وحجز التذاكر قبل نفاذ الكمية عن طريق أتباع الخطوات التالية.

طريقة حجز تذاكر مباراة العدالة والشباب

الدخول على الموقع الإلكتروني ticketmax.com.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل دخول.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع.

تحديد مباراة العدالة والشباب من الفاعليات المتاحة الآن.

قرأة الشروط العامة والإحكام والنقر على الموافقة عليها.

تحديد قيمة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك تحديد رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة أون لاين لتأكيد الحجز ثم طباعة التذكرة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

التشكيل المتوقع للشباب ضد العدالة

حراسة المرمى : – كيم سيونج جيو.

خط الدفاع : – حسان تمبكتي، فواز الصقور، سانتوس، متعب الحربي.

خط الوسط : – حسين القحطاني، كريتشو قيأك، جوانكا، أرون، لويس جونيور.

خط الهجوم : – سانتي مينا.

تذاكر مباراة العدالة والشباب

تحرص جماهير العدالة على شراء التذاكر بهدف تشجيع فريقها وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، فالفريق قبل المباراة في المركز 15 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة، من التعادل وتلقى هزيمتين، بينما جماهير الليوث المنتشية بالبداية القوية ترغب في مؤازرة فريقها من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات والاحتفاظ بصدارة الترتيب.

موعد مباراة الشباب والعدالة في الدوري

تقام المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 14 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.