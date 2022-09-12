نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية أو برقم الإقامة والرصيد المتبقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية أو رقم الإقامة عبر منصة ابشر الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأفراد التابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الذين يملكون حساب شخصي علي موقع ابشر معرفة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي في الجوازات أو المركبات برقم الإقامة عبر بضع خطوات سهلة وميسرة وهو الرصيد الموجود في حسابك علي بوابة ابشر بعد دفع رسوم الخدمات الحكومية الخاصة بك ومن خلال خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة سوف تعرف المتبقي من رصيد المدفوعات أبشر وجميع معاملاتك الحكومية السابقة والمجموع الكلي للمصروف ورصيد مدفوعات الخدمات المتبقي في حسابك الشخصي.

استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية

تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من خدماتها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بشكل إلكتروني للحد من المعاملات الورقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الشخصية ومن خلال هذه الخدمة يمكنك التعرف علي مدفوعاتك الحكومية بكل سهولة ومعرفة طريقة استرداد رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي في حسابك علي موقع ابشر فتابعونا.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

إليكم الآن خطوات الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الأفراد والتابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية فيرجي منكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة رصيد مدفوعاتك في الخدمات الحكومية والرصيد المتبقي في حسابك الشخصي علي منصة ابشر واليكم الخطوات ك

تسجيل الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية. نكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية الخاص بك. ثم نقوم بكتابة كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول. نذهب إلي خدماتي. نختار منها خدمة استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات الحكومية.

سوف يطلب منك الموقع أدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها وإدخال الرمز المرئي الموضح علي الشاشة ثم نضغط علي زر عرض.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة

نصل الآن إلي اهم نقطة وهي رابط استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية أو رقم الإقامة عبر بوابة ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية فيرجي منكم الضغط تعلي الرابط السابق واتباع التعليمات التي تم شرحها لكم بالتفصيل في هذا المقال حتي تتمكنوا من معرفة رصيد مدفوعاتك المتبقي في حسابك ومعرفة المبالغ والرسوم التي تم دفعها لقاء الخدمات والمعاملات الحكومية التي قمت بها مؤخرا.