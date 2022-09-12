نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى 30 سبتمبر.. شروط وخطوات الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية مجاناً مدى الحياة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدّد مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط وأعلن عن المميزات الخاصة بالحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية التي يمكن الشراء من خلالها وإجراء العديد من العمليات المصرفية، وهي بطاقة مجانية مدى الحياة، فيما يعد هذا العرض ساريا حتى يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022م.

شروط الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية

ويمكن الاطلاع على شروط بطاقة الراجحي الائتمانية 2022م، قبل التقديم للحصول عليها والاستفادة من مميزاتها، وهي على النحو التالي:

إصدار البطاقة مجانًا مدى الحياة عبر جميع قنوات المصرف.

العرض ساري حتى يوم 30 سبتمبر 2022م.

معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.

المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

كيفية طلب بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي السعودي 2022

ومن الممكن طلب بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي أونلاين من خلال النقر على أيقونة معاودة الاتصال، وإدخال البيانات المطلوبة على النحو التالي:

النقر على أيقونة معاودة الاتصال عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. إدخال البيانات المطلوبة التي يأتي بينها الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم إرسال الطلب. كما يمكن الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية من خلال تطبيق مصرف الراجحي، أو عبر الاتصال على الرقم 1222 124 800 من أي مكان في المملكة، أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمصرف في المملكة.

مزايا بطاقة مصرف الراجحي الائمانية

وتشمل بطاقة مصرف الراجحي الائتمانية على عددٍ من المميزات، أبرزها ما يلي: