- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى 30 سبتمبر.. شروط وخطوات الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية مجاناً مدى الحياة 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حدّد مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط وأعلن عن المميزات الخاصة بالحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية التي يمكن الشراء من خلالها وإجراء العديد من العمليات المصرفية، وهي بطاقة مجانية مدى الحياة، فيما يعد هذا العرض ساريا حتى يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022م.
شروط الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية
ويمكن الاطلاع على شروط بطاقة الراجحي الائتمانية 2022م، قبل التقديم للحصول عليها والاستفادة من مميزاتها، وهي على النحو التالي:
- إصدار البطاقة مجانًا مدى الحياة عبر جميع قنوات المصرف.
- العرض ساري حتى يوم 30 سبتمبر 2022م.
- معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.
- المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
كيفية طلب بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي السعودي 2022
ومن الممكن طلب بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي أونلاين من خلال النقر على أيقونة معاودة الاتصال، وإدخال البيانات المطلوبة على النحو التالي:
- النقر على أيقونة معاودة الاتصال عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.
- إدخال البيانات المطلوبة التي يأتي بينها الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم إرسال الطلب.
- كما يمكن الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية من خلال تطبيق مصرف الراجحي، أو عبر الاتصال على الرقم 1222 124 800 من أي مكان في المملكة، أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمصرف في المملكة.
مزايا بطاقة مصرف الراجحي الائمانية
وتشمل بطاقة مصرف الراجحي الائتمانية على عددٍ من المميزات، أبرزها ما يلي:
- البطاقة مجانيّة مدى الحياة، وتشمل على نقاط ترحيبية تصل إلى 150 ألف نقطة.
- وتُوفّر فرصة لتقسيط المشتريات بسعر النقد بهامش ربح 0% مع برنامج تساهيل، والتى تُتيح للعميل التقسيط بسعر الكاش وذلك حتى 6 أشهر على أي عملية شراء محلية أو دولية، وهذا خاص بالبطاقات الائتمانية فقط طبقاً لشروط البرنامج المُعلن عنها من المصرف.
- خيارات مرنة لسداد مستحقات البطاقة، وعروض وخصومات متجددة وحصرية لدى شبكة واسعة من المتاجر.
- من الممكن استخدام البطاقة قبل استلامها بإضافتها إلى محفظة Apple Pay.
- تتيح البطاقة الانضمام إلى برنامج مكافأة لكسب النقاط على كل المشتريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى 30 سبتمبر.. شروط وخطوات الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية مجاناً مدى الحياة 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.