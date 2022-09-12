نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف للسعودي والمقيم بدون موافقة الكفيل وبلا رسوم إدارية بالتقسيط المرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة 20 ألف ريال هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه المتقدم السعودي الجنسية أو المقيم في المملكة ولكن تحت ضوابط أو شروط محددة عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية حيث نجحت الشركة في تقديم العديد من التمويلات الإجتماعية للأفراد بالمملكة مثل تمويل السيارات أو التمويل الشخصي بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية حيث توفر التمويل الشخصي الأصغر بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي بالكامل كذلك تقدم التمويل بموافقة فورية وسريعة بفترة سداد مرنة لكافة العملاء من مختلف الجنسيات حتى 3 سنوات على الأكثر عبر شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية.

جميع الشروط للحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

لكي يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم بالسعودية على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل لابد من توفير الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر حيث يتم تقديم التمويل بدون كفيل حتى مبلغ عشرون ألف ريال للمواطن السعودي أما المقيم يحصل على مبلغ ربما يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي بميزة عدم توفير ضامن أو كفيل غارم سعودي الجنسية لذلك سوف نقوم بتوضيح اليوم عبر موقع ثقفني كافة الشروط المطلوبة كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه على الأقل للحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر.

كذلك يصل عمر التقديم الإلكتروني حتى 70 عام ماعدا جميع موظفي القطاع العسكري متاح الآن لهم الحصول على القرض حتى عمر التقاعد للعسكريين.

توفير مدة داخل العمل تبدأ من ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص أما القطاع الحكومي يطلب منهم مدة خدمة بالعمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فقط لا غير.

الحد الأدنى للدخل أو الراتب الشهري للعميل المتقدم السعودي الجنسية أو المقيم يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي.

ما هي مميزات الحصول على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر