نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم اختبار القدرة المعرفية 1444 وطريقة التقديم على قياس القدرة المعرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم اختبار القدرة المعرفية، هي القيمة التي يجب أن يدفعها كل طالب من أجل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444. وهو أمر يشغل العديد من المواطنين في السعودية ممن يرغبون في اجتياز هذا الامتحان الذي يمكنهم من معرفة قدراتهم، ويقيس الإمكانيات المعرفية التي يملكها كل طالب، وقياس اختبار القدرة المعرفية يكون التقديم له بطريقة إلكترونية فقط من خلال موقع المركز الوطني للقياس، ولكن هناك ضوابط يجب أن تتوفر في المتقدمين لكي يتمكنوا من اجتيازهن ومن دون توفرها لا يمكنهم التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1444 e-services.qiyas.sa، وسنتطرق إلى كل تفاصيل الموضوع من خلال الأسطر القادمة، ونشرح لكم طريقة وسعر اختبار القدرة المعرفية، تابعوا معنا.

رسوم اختبار القدرة المعرفية

من الجدير بالذكر لمن يريدون معرفة رسوم اختبار القدرة المعرفية 1444 في السعودية الذي وضعه المركز الوطني للقياس. بأنه هناك اختلاف في سعر اختبار القدرة المعرفية تسجيل، إذ يدفع المتقدم الذي يسجل مبكرا مبلغ قدره 100 ريال سعودي سواء كان الاختبار ورقي أم محوسب، أما إن كان تسجيله متأخرا فهو ملزم بدفع خمسون ريال زائدة عن القيمة السابقة، أي مئة وخمسون ريال سعودي للاختبار الورقي أو المحوسب.

التسجيل في قياس اختبار القدرة المعرفية 1444

إن التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1444 يكون إلكترونيا فقط، وقد تم فتح أبواب التقديم بداية من تاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر المقبل 2022، في حين أن اختبار قياس القدرة المعرفية سيتم اجتيازه بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر حتى السابع عشر من الشهر، ومن أجل القدرة المعرفية تسجيل يتبع كل طالب أو طالبة الخطوات التالية:

في البداية على الطالب أن يدخل عبر موقع المركز الوطني للقياس

يدرج كلا من رقم السجل المدني مع كلمة المرور، يضغط على أنا لست روبوت بغرض التحقق

ينقر على زر تسجيل الدخول، وسينتقل للصفحة الرئيسية، ستظهر له قائمة بختار منها الاختبارات المتاحة له

يعين نوع الاختبار الذي سيجتازه ورقي أو محوسب، ثم ينقر على تسجيل

سيظهر له مجموع الشروط والأحكام، عليه أن يطالعها جيدا ثم ينقر على زر التالي، ويفعّل خاصية المشاركة بالموقع.

يحدد أقرب مركز امتحانات له، مع اليوم الذي يناسبه للاختبار، يراجع المعلومات ويقوم بتقديم الطلب

يحدد أقرب مركز امتحانات له، مع اليوم الذي يناسبه للاختبار، يراجع المعلومات ويقوم بتقديم الطلب آخر خطوة هي تسديد رسوم الاختبار، ثم يؤكد الحجز الخاص به

شروط اختبار القدرة المعرفية

تتضمن لائحة شروط اختبار القدرة المعرفية مجموعة من النقاط الأساسية، ولعل من أبرزها الجنسية السعودية. كما أن الطالب ملزم بارتداء الزي الرسمي الموحد الخاص بالسعودية. ويمنع إحضار الآلة الحاسبة إلى مركز الامتحانات، كما أنه يجب عليه الالتزام بكل التعليمات والإجراءات المفروضة في الامتحانات. ويلتزم بالحضور في الموعد المحدد ويقوم بمتابعة الصفحة الرسمية تحسبا لأي تغيير قد يطرأ.

وصلنا إلى نهاية مقال رسوم اختبار القدرة المعرفية، وذكرنا لكم القيمة التي يجب أن يدفعها الطالب الذي يريد أن يقوم بـ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية e-services.qiyas.sa، مع الشروط التي يجب أن يلتزم بها، وطريقة التقديم.