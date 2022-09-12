الأردن وألمانيا يؤكدان استراتيجية العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، استراتيجية العلاقات المتميزة بين الأردن وألمانيا والحرص المشترك على استمرار العمل على تطوير علاقات التعاون فى مختلف المجالات على المستوى الثنائى، وفى إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وبما يخدم المصالح المشتركة.





جاء ذلك خلال لقائه بوفد ألمانى برئاسة النائب نيلز شميد، المتحدث بالشئون الخارجية فى المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعى الديمقراطى. وخلال اللقاء وضع الصفدى، الوفد النيابى الألمانى بصورة الجهود الأردنية لحل الأزمات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة. من جانبه، أشاد الوفد الألمانى بدور الأردن الفاعل فى تكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة، مثمنًا الدور الإنسانى الذى تقوم به المملكة إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.

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