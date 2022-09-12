روسيا: وضع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود لا يمكن تحمله

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، إن الوضع الحالى للاتفاقية متعددة الأطراف الموقعة فى إسطنبول 22 يوليو الماضى؛ لرفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا والمساعدة فى تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود، لا يمكن تحمله.





وأضاف جروشكو- فى تصريح، اليوم الاثنين - "هناك شرط بصلاحية صفقة الغذاء لمدة 120 يوما، وبعد ذلك يجب على البلدان النظر فى تأثيرها، ويمكن إجراء تغييرات على الاتفاقية ذات الصلة فى حال لزم الأمر".

وتابع "لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أن الوضع الحالى لا يمكن قبوله لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية، التى أدت إلى هذه الصفقة".

وأوضح أنه إذا نظرنا إلى إحصائيات طرق السفن، فمن الواضح أن أكثر من 87% لا تذهب إلى البلدان الفقيرة، حيث يوجد تهديد حقيقى بالجوع، بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى التى لا تنتمى إلى مناطق الجوع بأى طريقة"، مؤكدا أن القرارات المتخذة فى الاتحاد الأوروبى بشأن رفع العقوبات عن تصدير المنتجات الزراعية الروسية لا تُطبق.

وبشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.. هاجمت القوات الجوية الروسية منطقتى "كوبينسك" و"إيزيوم" بمقاطعة خاركوف الأوكرانية، حيث تمت تصفية 250 عسكريا أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- فى بيان، اليوم الاثنين - أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة خاركوف.

وأضافت "أُصيبت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة لتشكيل (كراكين) القومى ولواء الدفاع الإقليمى 113 واللواء الآلى 93 فى مناطق كوبيانسك وإيزيوم السكنية، وبلغت خسائر العدو 250 جنديا وأكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية".

وتابعت: "على محور (نيكولاييف كريفوى روج) فى منطقتى (كوسترومكا) و(بيلوجوروفكا) بمقاطعة خيرسون، تعرضت وحدات من القوات الأوكرانية لضربات صاروخية عالية الدقة من القوات الجوية الروسية"، مشيرا إلى أنه خلال يوم واحد فقط فى هذا الاتجاه فقدت كييف أكثر من 300 قتيل وما يصل إلى 1000 جندى أوكرانى جريح".

على صعيد آخر.. صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان زامير كابولوف بأن السفارة الروسية فى أفغانستان لا تزال تحت حراسة مشددة، بعد الهجوم الإرهابى الذى استهدفها فى 5 سبتمبر الجارى.

وقال كابولوف- بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه تم تعزيز الأمن حول السفارة الروسية فى أفغانستان عقب الهجوم الأخير.

يذكر أن مسلحا مجهولا قد فجر عبوة ناسفة بالقرب من مدخل القسم القنصلى بالسفارة الروسية فى العاصمة الأفغانية كابول صباح يوم 5 سبتمبر الجارى، مما أسفر عن مقتل عضوين من البعثة الدبلوماسية الروسية.