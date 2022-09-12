نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسم دخول بحيرة مدن الدمام وأهم الفعاليات الترفيهية الممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسم دخول بحيرة مدن الدمام ، تصنف بحيرة مدن الدمام البحيرة الأكبر من حيث المساحة على مستوى المملكة العربية السعودية كاملة إذ تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، نجد أن تلك المساحة تتنوع بين مساحات خضراء وبيرة كبيرة بمساحة 210 متر مربع، وتتعدد الأنشطة بالبحيرة حيث يوجد بها ممرات بطول 4 كم للمشي وممارسة رياضة الجري أيضا، ويمكن قضاء أوقات ممتعة داخل البحيرة كما يسمح بإقامة الحفلات والمهرجانات بها.

أهم الأنشطة داخل بحيرة مدن الدمام

يعد قضاء يوم ممتع داخل بحيرة مدن الدمام بمثابة تجديد كامل للنشاط البدني والعقلي حيث يرغب كل شخص في عطلة مميزة في أجواء البحيرة الهادئة والتي تتميز بوجود أشجار ونخيل ومساحات كبيرة للمشي أو الركض، ونجد البحيرة مليئة بالكثير من المناظر الطبيعية التي يمكن اخذ لقطات تذكارية حولها كما أن هناك مساحات مميزة لألعاب الأطفال وذلك للاستمتاع باليوم على أكمل وجه، وتعد البحيرة من الأماكن التي يفضلها العائلات إذ أن بها مساحات للجلوس والتسامر بخلاف الأكشاك التي يمكن شراء الأطعمة والمشروبات منها على مدار اليوم.

تمتاز البحيرة أيضا بوجود كميات كبيرة من البط الأبيض مما يعطي للبحيرة المرح والتميز لهذا تعتبر مكان مفضل للتنزه أثناء العطلات أو الأعياد، كما تقام بالبحيرة العديد من المهرجانات والحفلات وفعاليات مختلفة بخلاف العروض المسرحية والموسيقية المميزة التي يسعد بها الأطفال.

مميزات بحيرة مدن الدمام

تتنوع المميزات الخاص ببحيرة مدن الدمام إذ أنها تعتبر البحيرة الصناعية الأولى التي تصنف صديقة للبيئة حيث أن أعمدة الإنارة بها تعمل بالطاقة الشمسية وتجدد مياهها بطرق بيئية، كما نجد الكثير من الفنادق الشهيرة القريبة من البحيرة إذ أن موقعها متميز وهناك عدة مطاعم أيضا ريبة من البحيرة مثل مطعم التاج الماسي ومطعم منال البروستد والشاورما تلك المطاعم التي تقدم أشهى الأكلات والمشروبات بالأسعار المثالية، وتمتاز المطاعم بالجودة العالية.

رسم دخول بحيرة مدن الدمام

يجدر بالذكر أن دخول البحيرة مجاني وهي مفتوحة على مدار اليوم يسمح بدخول مختلف الفئات العمرية كما يسمح بدخول المأكولات والمشروبات ولكن يجب الحفاظ على نظافة المكان، ويوجد أماكن لممارسة الرياضة وركوب الدراجات وبالتالي تعد البحيرة من الأماكن التي يذهب إليها الكثير من المواطنين على مستوى المملكة العربية السعودية نظرا لتمتعها بالأجواء المثالية والمساحات الخضراء الواسعة والهواء الطلق، ومما لا شك فيه أنها من أفضل الحدائق الخاصة بالعوائل بالدمام لكبر مساحتها وكثرة مميزاتها.