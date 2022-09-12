نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الان ننقلها ونتابعها مع حضراتكم في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى محيط محافظة كربلاء وكركوك وبغداد وكل المحافظات العراقية من أجل الوصول الى تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها اون لاين على شكل نرصده ونوافيكم به الان

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

تستعد التربية والتعليم العراقية حالياً على البدء فى تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول، حيث اشارت المديريات التعليمية العراقية على البدء فى انتهاء أعمال التصحيح ورفع الدرجات على موقع الوزارة بعدما بدأت الوزارة فى بداية الشهر الجاري على استقبال طلبات المعترضين على نتيجة الدور الاول التي سبق وان تم الاعلان عنها فى خلال شهر أغسطس بعد أن انتهت الوزارة من أعمال عقد اختبارات الدور الاول فى خلال شهر أغسطس الماضي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سيتمكن كل الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

في البداية نبدأ بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

بعدها فى الخطوة الثالثة ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

بعدها حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

بعدها قم بتسجيل الرمز المرئي

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتيجة

على العلم على ان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ستكون معلنة ايضاً داخل المدارس العراقية بالكامل بعد تأكيدات التربية والتعليم العراقية على ان نتائج ستعلن بشكل تدريجي فى كل المحافظات العراقية بالكامل على ان نتابع على غرار هذا الامر كل التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج التي سيتم الاعلان عنها خلال الايام الجارية قبل بدء اختبارات الدور الثاني