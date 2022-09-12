نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444ومحاور اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب للقدرات المعرفية وموعد نتائج قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت أعمال التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 اليوم الاثنين 16 صفر 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال المركز الوطني للقياس الموحد، للتسجيل المبكر لأداء اختبار القدرات المعرفية 1444 ورقي للجامعيين الحاصلين على شهادات جامعية بدرجة الماجستير والبكالوريوس المتقدمين للعمل في إحدى وظائف الخدمة المدنية وفقا للقانون السعودي الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؛ ما جعلنا نرصد خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 برقم الهوية عبر رابط موقع قياس الوطني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، قبل إغلاق باب التسجيل.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب ETECالسعودية مواعيد بداية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 لحملة البكالوريوس والماجستير من خريجي التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية لإجراء الاختبارات ورقيا داخل مركز قياس الوطني.

وتبدأ أعمال التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 بداية من يوم الاثنين 16 صفر 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويستمر باب التسجيل مفتوحًا لجميع المتقدمين حتى يوم السبت 15 أكتوبر 2022 م، الموافق 19 ربيع الأول 1444هـ.

موعد اختبار القدرة المعرفية 1444وإعلان النتائج

وحددت الهيئة موعد اختبار القدرة المعرفية 1444للجامعيين لأداء الاختبارات الورقية بداية من يوم الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1444 هـ، الموافق 15 نوفمبر 2022م، على أن تنتهي الاختبارات الورقية يوم الخميس 23 ربيع الآخر 1444هـ، الموافق17نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1444خلال 14 يوم عمل من تاريخ أداء الاختبار.

محاور اختبارات القدرات المعرفية 1444

ويحتوي اختبار القدرة المعرفية 1444 على 3 محاور رئيسية.

أولا: القدرة الكمية: وهي قدرة معالجة المعلومات الكمية.

ثانيًا: القدرة المكانية: وهي القدرة على تصوير الرسومات والأشكال والأبعاد.

ثالثًا: القدرة اللفظية: وهي القدرة على فهم معاني الكلمات والجمل.

طريقة التسجيل في اختبار

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