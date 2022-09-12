نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن “مُتاح” رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل الكثير من طلاب العراق موضوع البحث عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول، حيث يبحث الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن رابط نتائج الاعتراضات للصف السادس الإعدادي للدور الأول، عبر موقع مديرية تربية الانبار العراقية، حيث قام الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات بتقديم طلبات اعتراض على نتائج السادس الإعدادي التي نزلت منذ أيام على الموقع الخاص بمديرية الانبار العراقية، وذلك كان يمثل اعتراضا بشكل كبير على النتائج من الطلاب والأهالي بسبب نسبة الرسوب المرتفعة وذلك فيما يتعلق بالتخصصين الأدبي والعلمي أيضا.

موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول

ظهرت اليوم رسميا بالعراق نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول، وأصبح في إمكان الطلاب التعرف على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي، وهذا فيما يتعلق بكل من الفرع العلمي والأدبي أيضا، وكانت المديرية الخاصة بالانبار قد أعلنت عن النتائج في الفترات الاخيرة، ثم تم فتح أبواب تقديم الاعتراضات لجميع الطلاب من مختلف المحافظات والتخصصات (العلمي،والادبي)، ويتمكن كل من الطلاب و أولياء الأمور اليوم بتاريخ 12 من شهر سبتمبر الجاري من التعرف على نتائج الاعتراضات الدور الأول 2022 من خلال موقع مديرية الانبارالعراقي الخاص بالتعليم العراقي، وتم نشرها باسم الطالب واسم المدرسة أيضا من طرف مركز فحص الإعدادية، كما تم إدراج نوع المتغير من خلال النتائج، مع الملاحظات المتعلقة بدرجات الطلاب، وإليكم بعض المعلومات بشكل عام عن موضوع نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول

وتم تفعيل الخدمات الالكترونية مؤخراً للاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول، والتي تساعد كل المواطنين من كل انحاء دول العالم بأداء خدماتهم عبر شبكة الانترنت وذلك خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء البلاد العالمية العربية وغيرها، فأصبح من السهل على المواطن أو الطالب العراقي معرفة نتائج الاعتراضات السادس الإعدادي للدور الاول بشكل أسهل وأبسط من بذل الجهد للتوجه إلى الجهات المعنية بالنتائج، وحاليا يتم ذلك عبر الانترنت.

خطوات استعلام الطالب عن اعتراضات السادس الاعدادي 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور اول، بطريقة سهلة بواسطة (الرقم الامتحاني) و(الاسم) الخاص بكل طالب، وقد أصدرتها المديرية العامة تربية الأنبار منذ وقت قصير، وللاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2022 يتبع الطالب ما يلي:

أولا: يقوم الطالب بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. ثانيا: في الخطوة التالية سيظهر له كود الدخول للموقع، يدرجه في الخانة المخصصة له، ثم سيتمكن من الدخول إليه.

ثالثا: يضيف الطالب الرقم الامتحاني، ثم يحدد المحافظة التي يقيم بها، ويختار الشعبة العلمية أو الأدبية.

أخيراً عليه أن يضغط على زر عرض النتائج الظاهر أمامه، وسيحصل على النتيجة.

ويترقب الكثير من طلاب العراق بمختلف المحافظات نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022، والتي سوف تعلن عنها وزارة التربية العراقية، وذلك بعد الانتهاء من رصد وفرز درجات كل المحافظات العراقية، وكانت مديرية التربية بولاية الأنبار العراقية قد قامت مسبقاً برفع النتائج عبر موقعها، بينما يترقب باقي الطلاب في باقي محافظات العراق الاعلان عن نتائجهم.