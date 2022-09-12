نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 وشروطه عبر e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، هو موضوع يهم العديد من طلاب الثانوية السعوديين ويتم عبر رابط قياس اختبار القدرة المعرفية. ويمكن تصنيفه على أنه من بين أهم الاختبارات التي يجريها الطلاب في السعودية، وهو مهم لكل من يريد دخول إحدى الجامعات السعودية، والتسجيل في القدرة المعرفية يكون بطريقة إلكترونية فقط، ويشترط أن تتوفر في الشخص مجموعة من الشروط لكي يتمكن من اجتيازه، من جهة أخرى يبحث الطلاب أيضا عن رسوم اختبار القدرة المعرفية، وهذا لكي يتعرفوا إلى المبلغ الواجب دفعه للتمكن من اجتياز الاختبار، أما بالنسبة إلى التقديم فيكون عبر رابط تسجيل اختبار القدره المعرفية e-services.qiyas.sa، وسنوضح لكم بشكل مفصل الطريقة الصحيحة التي يجب يتبعها المستخدم، كما سنعرض لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يهتم الطلاب السعوديين بـ التسجيل في اختبار القدره المعرفيه 1444، وقد تم فتح أبواب التسجيل فيه بداية من 12 سبتمبر حتى تاريخ الخامس عشر من أكتوبر، وقياس اختبار القدرة المعرفية الغرض منه هو التعرف على القدرات المعرفية الخاصة بكل طالب، ومن خلاله يمكنه التمكن من تقييم الأحداث والربط بين علاقات بعض الأشياء، ومن أجل التسجيل في القدرة المعرفية e-services.qiyas.sa لا بد أن يطبق الطالب ما يلي:

أولا: قم بالدخول مباشرة إلى موقع المركز الوطني للقياس

ثانيا: يتوجب عليك كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم انقر على أنا لست روبوت من أجل التحقق

ثالثا: اضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وسيتم الانتقال بك للقائمة الرئيسية، واختر الاختبارات المتاحة

رابعا: عليك أن تحدد نوع الاختبار ورقي أو محوسب، ثم اضغط على تسجيل

خامسا: ستظهر لك مجموعة من الشروط، قم بقراءتها جيدا ووافق عليها، ثم اضغط على التالي، وفعّل مشاركة الموقع

سادسا: حدد أقرب مركز للامتحانات، واختر اليوم الذي يناسبك وراجع بياناتك ثم قدم الطلب

سادسا: حدد أقرب مركز للامتحانات، واختر اليوم الذي يناسبك وراجع بياناتك ثم قدم الطلب سابعا: أخيرا سدد رسوم الاختبار، ثم قم بتأكيد الحجز الخاص بك.

شروط اختبار قياس القدرة المعرفية

من أبرز شروط التقديم على اختبار القدرة المعرفية هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون مقيما فيها أيضا. كما يجب أن يتبع كل الإجراءات المطلوبة، وأن تقوم بمتابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز الوطني من أجل متابعة المواعيد. وأن يلتزم المتقدم بكل الإرشادات المحددة داخل قاعة الاختبارات، وألا يحضر الآلة الحاسبة أثناء الاختبار، مع الالتزام بالزي الرسمي الموحد في السعودية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، وقد ذكرنا لكم تفاصيل هامة فيما يتعلق بالموضوع. ووضحنا طريقة تقديم قياس اختبار القدرة المعرفية e-services.qiyas.sa، والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.