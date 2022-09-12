نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب مراقبي المساجد 1444 ومتى نتائج القبول؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سلم رواتب مراقبي المساجد 1444 وذلك عقب الإعلان عن حاجتها إلى كوادر بشرية للالتحاق بالعديد من الوظائف الشاغرة من بينها وظيفة مراقب المساجد في السعودية ويبحث الكثير ممن قاموا بالتقديم بها على موعد الإعلان عن نتائج اختبارات مراقب مساجد بالمملكة وكيف يمكن الاستعلام إلكترونيًا وما هي طبيعة العمل أيضًا وقد قدمت الوزارة كافة التفاصيل التي تخص تلك الأسئلة.

سلم رواتب مراقبي المساجد 1444

تختلف قيمة الرواتب من فئة إلى أخرى في السعودية وفيما يخص سلم رواتب مراقبي المساجد 1444 فهو يختلف بحسب المؤهل التعليمي، فأما عن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فإنهم يحصلون على رواتب تبدأ من 4500 ريال سعودي، بينما الحاصلين على شهادة البكالوريوس فإنهم يحصلون على راتب يبدأ من ستة آلاف ريال سعودي.

كيف تحديث بيانات مراقب المساجد 1444

بعد القبول في الوظائف والانضمام إليها يمكن تحديث البيانات بسهولة إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية السعودية.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم دخول تبويب خدمات منسوبي المساجد.

عليك أن تقوم بالنقر على خيار تحديث البيانات.

قم بتسجيل الدخول ثم أكتب البيانات الشخصية الجديدة التي تريد تحديثها.

حدد مكان الوظيفة من خلال استخدام الخرائط، وأدخل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وقم بتقديم صورة شخصية حديثة.

بعد الانتهاء من عملية التحديث وإدخال البيانات الجديدة قم بالموافقة على الشروط والأحكام وأدخل كود التحقق ثم إرسال الطلب لكي يتم النظر في صحة المعلومات الجديدة وقبولها من خلال الوزارة.

متى نتائج اختبارات مراقب مساجد بالسعودية

حتى هذه اللحظة لم تقم الوزارة بالإعلان عن موعد نتائج اختبارات مراقبي المساجد في السعودية وعقب الإعلان عن أسماء المقبولين في الوظائف يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال استخدام بيانات المستفيد.

وهناك العديد من المهام التي يقوم بها المقبولين من بينها الحفاظ على النظام والهدوء بالمساجد المختلفة والحفاظ على سلامة كافة الأغراض الموجودة بداخلها وتطبيق اللوائح التنفيذية والتعاميم التي تقوم الوزارة بإطلاقها والتوجه إلى المساجد مبكرًا قبل الصلوات الخمس.