نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل انطلاق اكتتاب سالك غدًا في سوق دبي 2022 واستعداد رابع إدراج مالي هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلاق اكتتاب سالك غدًا الثلاثاء ضمن فعاليات الطرح الأولي عام 2022 وذلك كمرحلة أولية قبل تداول الأسهم في أسواق دبي المالية في الإدراج الرابع هذا العام بعد أن سبقه هيئة كهرباء دبي وهيئة مياه دبي ديوا بالإضافة إلى مجموعة تيكوم ويليها تعاونية الاتحاد.

يأتي هذا الطرح مؤشر أولي لبداية مرحلة جديدة في حياة سالك حيث يُعد هذا الاكتتاب هو بمثابة فرصة تهدف إلى ترسيخ نجاحها في العمل حصريًا في بوابات التعرفة المرورية في دبي بصورة حصرية وسوف نوضح عبر السطور التالية كل المعلومات عن انطلاق اكتتاب سالك غدًا بالإضافة إلى تفاصيل عملية الطرح وتوزيع الأرباح.

انطلاق اكتتاب سالك غدا الثلاثاء…. حجم الطرح

يبدأ صباح الغد الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر 2022 انطلاق الطرح الأول هذا العام من اكتتاب سالك والتي تُعد فرصة مثالية من أجل تدعيم فكرة نجاحها بصورة حصرية كمشغل التعرفة المرورية في دبي حيث تعمل في الوقت الحالي على إدارة 8 بوابات في عدة جهات متفرقة.

وتتركز تلك البوابات في أهم وأبرز المناطق الحيوية في دبي وذلك لأنها تتمتع بأنها أكثر الممرات ازدحامًا مما يجعلها نقاط هامة للغاية وهو بمثابة اختبار للكفاءة وسوف يتم غدًا طرح حوالي 1.5 مليار من الأسهم والذي يمثل ما يقرب من 20% من الاجمالي الكلي لرأس المال.

جدير بالذكر أن حكومة دبي تحتفظ بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء عمية الاكتتاب بناء على التقدير الخاص بها والقوانين التي تراها الانسب ويأتي هذا الحق من جهة أن حكومة دبي هي المساهم البائع في هذا الاكتتاب مع ضرورة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سعر السهم في اكتتاب سالك غدًا

كما سبق وذكرنا في الفقرة السابقة أن سالك سوف تتيح ما يقرب من 20 % من إجمال أسهم الشركة للاكتتاب وسوف يتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد أثناء أو بعد الانتهاء من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب وسوف يبدأ الأفراد في شراء الأسهم خلال شهر سبتمبر الحالي وفقًا لأوضاع الأسواق بعد الحصول على الموافقات التنظيمية داخل دولة الامارات بعد الحصول على الموافقة على التداول في سوق دبي المالي هذا العام.