بأقل راتب وبدون كفيل اونلاين تمويل شخصي للسعودي والمقيم

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عمر شويل - جدة بأقل راتب شهري أى بأقل راتب شهري للمواطن السعودي 2000 يتمكن من طلب تمويل اليوم وأيضاً بأقل دخل شهري يتمكن المتقدم الغير سعودي من الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 2,5 مليون ريال سعودي كما متاح أيضاً تمويل العملاء المتقاعدين الذين لديهم دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال كل ذلك عند التقديم لطلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب وبدون كفيل تمويل شخصي لدى مصرف الراجحي

هناك العديد من المنتجات التمويلية التى يوفرها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث دائماً ما يقدم مصرف الراجحي منتجات تمويلية بمزايا جديدة فمن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الشخصي الذى يتيح تمويل كافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين ودون الحاجة إلى كفيل ولكن هناك بعض الشروط التي حددها مصرف الراجحي وهو ما سنتحدث عنه من خلال النقاط التالية

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم على رأس العمل.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المقيم بالسعودية لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

اشترط أيضاً مصرف الراجحي أن يكون سن المتقدم السعودي لا يقل عن 18 عام.

كذلك اشترط مصرف الراجحي أن يكون المتقدم الغير سعودي عمره لا يقل عن 23 عام.

العميل المتقاعد يشترط أن يكون عمره لا يتجاوز 75 عام.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من القنوات المختلفة من أجل طلب الحصول على التمويل الشخصي ومنها ما يلي

يمكن طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي من خلال الراجحي اونلاين.

كما يمكن أيضاً طلب التمويل من خلال الإتصال على الرقم 8001241222.

كذلك يمكن طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

تم تصميم التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بمميزات عديدة لكي تواكب احتياجات العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والمميزات هي