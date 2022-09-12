نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiyas.. رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي 1444 وموعد الاختبارات والنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المركز الوطني للقياس عبر خدمة المستفيدين على تويتر، عن بدأ فتح رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي 1444، من أجل التسجيل الإلكتروني من خلال رابط المركز الوطني للقياس، ويعتبر الاختبار من أهم الاختبارات التي يحرص على دخولها والنجاح بها كافة الخريجين الراغبين في العمل، فعند التقديم في الوظائف يطلب نتيجة أختبار القدرة المعرفية، فالاختبار يتم من خلاله تقييم المختبر والتعرف على قدراته المعرفية والعقلية ومدى قدرته على التعامل مع جميع المواقف، ويتكون محتوى الاختبار من ثلاث أمور هي القدرة الكمية، والمكانية، واللفظية، وفيما يلي طريقة التسجيل والمواعيد الخاصة بالتسجيل وكافة التفاصيل عبر موقعكم ثقفني.

التسجيل في أختبار القدرة المعرفية

يتم في البداية الدخول على رابط المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول. النقر على التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي 1444. تسجيل البيانات الخاصة بالاختبار “فترة الاختبار، نوع الاختبار، اللغة، الجنس، فترة التسجيل، فترة الاختبار”. النقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام. تحديد المركز الذي ترغب في الاختبار به وكذالك الموعد والوقت. مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب ليتم تأكيد حجز الموعد.

رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي

يعتبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس هو الرابط الوحيد للتسجيل من خلاله في الاختبارات، وكذالك معرفة نتائج تلك الاختبارات، بعد التسجيل يتم إعلان النتيجة بعد مرور 14 يوم من الاختبار وفيما يلي موعد التسجيل الإلكتروني.

موعد الاختبار

يبدأ التسجيل في الاختبار الورقي بداية من اليوم الإثنين 2022/09/12، ويستمر الرابط مفتوح للتسجيل حتى يوم 2022/10/12 القادم.

الرسوم المستحقة لعملية التسجيل في الاختبار

رسوم التسجيل المبكر في الاختبار للجامعيين 200 ريال فقط، وتبلغ صلاحية الاختبار لمدة 5 سنوات كاملة.

المركز الوطني للقياس

هو الجهة المنوط بها الإشراف على الاختبار ووضع الأسئلة، وتصحيح الإجابات وإعلان النتائج من خلال المركز، ويضم المركز خبراء متخصصين في التعليم ويعتبر المركز هيئة مستقلة بذاتها.

نتيجة أختبار القدرة المعرفية

كما أشرنا في صدر المقال فأن النتيجة تستغرق 14 يوم من نهاية الاختبار، ويتم الإستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للمركز .