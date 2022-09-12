نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان للسيارات بالتقسيط.. شروط وطريقة التسجيل على قرض إمكان الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان للسيارات بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، وهي من أشهر الشركات التي تقدم التمويل لعملائها، حيث يستفيد المواطنون السعوديون من التمويل في جميع المجالات وخاصة في تأجير السيارات والتقسيط، وبالتعريف عن إمكان للتمويل فهي شركة تمويل رقمية تمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى التمويل الشخصي في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن الأعمال التي ينتمون إليها، دون الحاجة إلى ضامن وبأقل هامش ربحي، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب العميل بمجرد الموافقة على طلب التمويل.

ماهي معايير تمويل إمكان للسيارات بالتقسيط

لكي يحصل المواطن السعودي على تمويل إمكان للسيارات بالتقسيط وبأقل سعر، يجب أن تتوفر فيه الشروط التي تضعها إمكان، وهي كالتالي:

أن تكون داخل المملكة. أن يكون موظفاً في القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو متقاعداً. يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور للعملاء حوالي 4.000 ريال سعودي. يجب أن يتراوح عمر العميل بين 25 و 60 عامًا. العميل لديه تاريخ ائتماني جيد. يجب أن يكون التمويل الميسر للقطاع الخاص متاحًا لمدة 6 أشهر تقريبًا.

كيف احصل على تمويل شركة إمكان

إذا رغب العميل بالحصول على تمويل من إمكان، فعليه اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك تنز*يل تطبيق إمكان على هاتفك ثم تسجيل التطبيق. كتابة جميع بيانات العميل وإرفاق الملفات المطلوبة. يتلقى العملاء معلومات الموافقة عبر هواتفهم المحمولة، ويمكنهم التحكم في مبلغ الدفع ومدة الدفع المناسبة. يجب على العميل تحديد طريقة الدفع إلكترونيًا.

ماهي مزايا الحصول على القرض الشخصي

تقدم إمكان تمويلًا خاصًا للمواطنين السعوديين للحصول على السيارة التي يريدها بطريقة بسيطة عبر موقع إمكان الرسمي، مع العديد من المزايا أهمها: