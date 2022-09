نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 plus سعر ومواصفات هاتف آبل الجديد | أهم مميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Iphone 14 plus نسخة ثالثة وجديدة من أحدث إصدارات شركة آبل من الهواتف الذكية لهذا العام. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـIphone وهي سلسلة الـ14 الجديدة. فقدمت الشركة مجموعة جديدة من أربعة هواتف مميزة تتمثل في هواتف : Iphone 14 ، Iphone 14 pro ، Iphone 14 plus ، وأيضاً أعلي نسخة من السلسلة Iphone 14 Max. كما تعد تلك السلسلة أيضاً خليفة إصدارات الشركة السابقة من سلسلة الـ13 التي شهدت انتشاراً واسعاً ونجاحاً كبيراً حول العالم. فقد شملت تلك السلسلة هواتف Iphone 13 ، Iphone 13 pro ، وأيضاً Iphone 13 pro Max. أما عن مواصفات هذا الهاتف فيأتي مع شاشة OLED بجودة FHD+ ، لكن مع معدل تحديث 60 هيرتز فقط. وبالنسبة للمعالج فيتوفر بالهاتف أحدث إصدار لمعالجات آبل Apple A15 Bionic ، والذي يقدم أداء متميز علي هواتف السلسلة الأخري. كذلك الهاتف متوفر مع نظام كاميرات جديد مع كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً. كما يتميز الهاتف أيضاً بجودة خامات التصنيع مع مقاومة الغبار والماء. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Iphone 14 plus الجديد من شركة آبل.

مواصفات هاتف Iphone 14 plus :

‌أولاً: يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 203 جراماً.‌

جراماً.‌ يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم.‌

كما تتوفر أيضاً طبقة حماية علي ظهر الهاتف تأتي من نوع Corning Gorilla Glass ، للحماية من الكسر أو الخدش.‌

، للحماية من الكسر أو الخدش.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم إمكانية مقاومة الغبار والماء بشهادة الـIP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم خاصية Apple pay لتسهيل المعاملات المالية من خلال الهاتف ، وذلك عن طريق إمكانية ربط الكروت البنكية بالهاتف مثل الـVisa أو Master Card .‌

لتسهيل المعاملات المالية من خلال الهاتف ، وذلك عن طريق إمكانية ربط الكروت البنكية بالهاتف مثل أو .‌ يحتوي الهاتف علي شاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED وبحجم 6.7 إنش ، مع جودة الـFHD+ وبدقة بكسلات 1284×2778.‌

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسلات تتوفر الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 458 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1200 شمعة ، وبالتالي توفير إضاءة أكبر للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفير إضاءة أكبر للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10 مع الـDolby Vision ، لتوفير الوضوح لمحتويات الشاشة.‌

مع ، لتوفير الوضوح لمحتويات الشاشة.‌ لكن الشاشة لا تزال تتوفر مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز وليس أعلي ، إلا أنها توفر تجربة مميزة ومقبولة جدا.‌

هيرتز وليس أعلي ، إلا أنها توفر تجربة مميزة ومقبولة جدا.‌ أما عن أبعاد عرض الشاشة فتأتي مع الأبعاد المعروفة والمعتادة 19.5:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كذلك شاشة الهاتف تأتي محمية مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass ، توفر الحماية من الكسر أو الخدش.

أداء الهاتف :

‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم آبل الجديدة والمتميزة iOS 16 .‌

.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع أحدث إصدار لمعالجات شركة آبل الخاصة A15 Bionic ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يحتوي معالج الهاتف علي ستة أنوية ، النواتين الأقوي تتوفر من نوع Avalanche ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.23 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يوجد كذلك أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Blizzard ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.82 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف ، فتأتي أيضاً من خلال شركة آبل مع معالج الشركة الخاص Apple GPU والذي يعمل بخمسة أنوية.‌

الموجودة في الهاتف ، فتأتي أيضاً من خلال شركة آبل مع معالج الشركة الخاص والذي يعمل بخمسة أنوية.‌ كذلك يتوفر أيضاً من الهاتف ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتوفرة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 6 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن ذاكرة التخزين الداخلية الموجودة في الهاتف تتوفر من نوع NVMe.

كاميرا هاتف Iphone 14 plus :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية واحدة فقط بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية يوجد أيضاً بجانب الكاميرا الأمامية مستشعر من نوع SL 3D ، خاص بتحسين تصوير البورترية والعزل ويعمل أيضاً للتعرف علي بصمة الوجه.‌

، خاص بتحسين تصوير البورترية والعزل ويعمل أيضاً للتعرف علي بصمة الوجه.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأولي والأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.5 مع دعم خاصية Dual-Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة مع دعم خاصية مع المثبت البصري أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتتوفر أيضاً بزاوية تصوير واسعة حتي 120°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر أيضاً بزاوية تصوير واسعة حتي يوجد بجانب كاميرات الهاتف الخلفية فلاش ثنائي من نوع ليد Dual-Tone.‌

كما تتوفر كاميرات الهاتف أيضاً بدعم خاصية HDR وتصوير Panorama.‌

وتصوير الهاتف كذلك متوفر بإمكانية التصوير السينمائي بجودة 4K ، بدعم خاصية الـDolby Vision والـHDR .‌

، بدعم خاصية .‌ الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، وذلك مع معدل التقاط 24/25/30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، وذلك مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 25/30/60/120/240 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌هاتف Iphone 14 plus يتوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية للهاتف.‌

يتوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير تجربة صوتية للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

يأتي الهاتف أيضاً بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً الضغط.‌

يتوفر أيضاً بدعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه Face ID ، وذلك لوجود مستشعر خاص بالتعرف عليها.‌

، وذلك لوجود مستشعر خاص بالتعرف عليها.‌ يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم أيون ولم تعلن الشركة عن سعتها كالعادة ، إلا أنها تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال نصف ساعة فقط.‌

في خلال نصف ساعة فقط.‌ يمكن أيضاً شحن الهاتف لاسلكياً عن طريق شاحن الشركة الخاص MagSafe ، والذي يوفر سرعة شحن بقدرة 15 وات.‌

، والذي يوفر سرعة شحن بقدرة وات.‌ كما يمكن أيضاً الشحن اللاسلكي الهاتف عن طريق أية شواحن أخري غير الـMagSafe ، لكن تقل قدرة الشحن إلي حوالي 7.5 وات فقط.‌

، لكن تقل قدرة الشحن إلي حوالي وات فقط.‌ كذلك يتوفر مدخل الشحن من نوع Lightning USB 2.0 ، المميز لهواتف آبل.‌

، المميز لهواتف آبل.‌ أخيراً يتوفر من الهاتف خمسة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأحمر ، الأزرق ، الأبيض ، البنفسجي ، والأسود أيضاً.

سعر هاتف Iphone 14 plus :

‌899 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 17,370 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري.‌ 999 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 19,300 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري.‌ 1199 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 23,170 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل مؤتمر الشركة. ومن المتوقع زيادة الأسعار داخل الأسواق المصرية بسبب الجمارك وغيرها. كما أن الهاتف أيضاً متوفر للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي. وفي إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق بداية من يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل.