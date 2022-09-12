نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وقف توفير الدولار.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين في لبنان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في لبنان التي شهدت ارتفاعاً كبيراً اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، وفقاً للأسعار المعلنة من قبل وزارة الطاقة والمياه في مطلع التعاملات الصباحية، بعد تغيير آلية التسعيرة لتصبح وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الغير الرسمية بشكل كامل، وهذا بدلاً من التسعير وفقاً لسعر منصة الصيرفة الرسمية، ونحن من خلال موقعنا نستعرض لك عزيزي الزائر سعر البنزين في لبنان اليوم. أسعار البنزين في لبنان صرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس خلال تصريح رسمي اليوم، أن ارتفاع سعر صفيحة البنزين لنحو 20 ألفاً، جاء على خليفة قرار مصرف لبنان برفع الدعم كلياً عن أسعار المحروقات، وبات تسعيرها وفقاً لسعر صرف السوق الغير الرسمية، كما أكد أنه لا يوجد أي تأثير لسعر منصة صيرفة في جدول المحروقات، وصرح عن سعر الصرف وفقاً للسوق الموازية اليوم احتسب على نحو 35250 ليرة للدولار الواحد. ما هو سعر البنزين اليوم؟ وبات من المؤكد إصدار جدول تسعير بشكل شبه يومي في ظل الارتفاع والانخفاض المستمر.

في سعر صرف الليرة في السوق الغير رسمية والذي شهد زيادة تصل إلى 100 ليرة.

منذ الصباح الباكر وحتى تعاملات منتصف اليوم.

حيث سجل الآن 35350 ليرة لكل دولار.

وكانت صفيحة البنزين يتم احتسابها على سعر منصة صيرفة.

والذي يقل عن سعر السوق الغير رسمية حوالي 7 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وكان أخر سعر لمنصة صيرفة 28200 ليرة للدولار.

إلا أن مصرف لبنان بدأ في تغيير آلية التسعير قبل نحو 3 أسابيع لتصبح 80% على سعر منصة صيرفة و20% على سعر السوق اللبناني. أسعار المحروقات في لبنان 2022 وجاءت أسعار المحروقات طبقاً للجدول المعلن من جانب الوزارة صباح اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 كالتالــــــــــي: زاد سعر صفيحة بنزين 95 اليوم بمقدار 20 ألف ليرة لبنانية لتسجل سعر 638 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 اليوم بمقدار 20 ألف ليرة لتسجل سعر 653 ألف ليرة.

وسجل سعر المازوت اليوم في جدول التسعير انخفاضاً طفيفاً في سعر الصفيحة بمقدار 1000 ليرة لكي تسجل سعر 790000 ليرة لبنانية.

بينما ارتفعت اليوم سعر قارورة الغاز بمقدار 2000 ليرة لتصبح بسعر 350000 ليرة لبنانية.

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