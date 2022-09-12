نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل الجديد أيفون 14 pro max المنتظر بأعلي تقنيات التصوير الفوتوغرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبل الجديد أيفون 14 pro max المنتظر يشهد بحث عالي على محركات البحث جوجل من قبل عشاق الايفون حيث يعد من احد الهواتف الجديدة المنتظر انطلاقه خلال الأسابيع القادمة و يأتي حاملا الكثير من المواصفات المتميزة بتقنيات أعلي في التصوير الفوتوغرافي كما يحمل إضافات حديثة في تصوير الفيديو بتقنيات سينمائية رائعة حيث يتناول الهاتف عدة مشاهد تصوير لأبعاد دقيقة جدا في التصوير تصل إلى أبعاد أكثر دقة في التفاصيل والتصميم بالإضافة إلى ذلك التقنيات التي تتلاءم مع تصوير الظلام حيث تعرض درجات الأسود بطريقة فائقة ورائعة يحمل الهاتف شاشة ذات حجم كبير كما أنه يتميز بخفة الحجم ويأتي بأكثر من لون متنوع يتناسب جميع الأذواق والألوان مثل الأسود والأزرق والأبيض.

مواصفات أيفون iPhone14 pro max

هاتف أيفون 14 برو ماكس من احد الهواتف التي تشهد جدل كبير قبل نزوله إلى الأسواق ودائما تأتي التسريبات عن مواصفات مميزة والتي سوف نذكرها لكم من خلال السطور الأتية:

الشاشة: 6.7 بوصة.

الذاكرة العشوائية: 8 جيجا بايت.

معالج:AppleA16.

البطارية: 3420 مللي أمبير.

نظام التشغيل:los 16.

الكاميرا: ثلاثية بالخلف.

الأبعاد والوزن والألوان

أبعاد الهاتف:

الطول: 1631 ملم.

العرض: 742 ملم.

سمك 7.8 ملم.

الوزن: 196 جرام.

الألوان: الأبيض والأسود والأزرق.

البطارية والشحن

بطارية: 3420 مللي أمبير.

النوع: ليثيوم بوليمر.

شحن سريع: تدعم 30w.

موعد نزول أيفون 14 برو ماكس

يوجد الكثير من الإشاعات المتداولة على المنصات الالكترونية من خلال شبكة الأنترنت حول موعد نزول أيفون 14 برو ماكس والأنواع الأخري من الطرازات ولكن أشارت مسبقا شركة أبل إلى أن اليوم المحدد لنزول أيفون 14 في الأسواق يوم الأربعاء الموافق 07 سبتمبر 2022 كما أشارت مصادر اخرى بموعد أخر وهو نزول أيفون 14 الجديد بدء من يوم الجمعة 16 سبتمبر22 بشكل رسمي.

سعر أيفون 14 برو ماكس في البلاد العربية

من المنتظر القريب والمتوقع يتم طرح أسعار أيفون 14 برو ماكس خلال شهر سبتمبر القادم حيث يترقبها الكثير والتي من المتوقع أن يكون سعرها في الأسواق كما يلي: