نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطلب وحيد لإلغاء تاشيرة الخروج النهائي في الجوازات عبر ابشر ١٤٤٤ في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن الشروط التي يجب مراعاتها حتى يتمكن صاحب العمل من إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعامل المقيم على الأراضي السعودية، حيث أن أبشر هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تقدم من خلالها خدمات إلكترونية متنوعة لمختلف القطاعات في الدولة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطورالتاليه.
تصريحات المديريه العامه للجوازات لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي
صرحت المديرية العامة للجوازات في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين، أن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي متاح عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “أبشر أو مقيم” الإلكترونية،تعد هذه الخدمة من الخدمات التي تقدمها المنصة، لصاحب العمل،بحسب ما كشفت عنه المديرية العامة للجوازات، فإن صلاحية صحة الهوية للمقيم من أهم الشروط التي يجب مراعاتها حتى يتمكن صاحب العمل من استكمال الخدمة المقدمة وإتمام هذا الإجراء، حيث أن وكانت المديرية العامة للجوازات قد كشفت من قبل، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية.
ماهو الشرط الوحيد لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي
إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات،بحيث يمكن لصاحب العمل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، تساهم منصة أبشر، من خلال الخدمات الحكومية التي تقدمها إلكترونيًا، في توفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين، بحيث أصبح من الممكن الآن الدخول إلى المنصة من أي مكان والوصول إلى الخدمة المطلوبة، لكن للحصول على خدمات المنصة، يجب أن يكون المستخدم مسجلاً بحساب نشط يمكنه من خلاله الوصول والوصول إلى مختلف الخدمات المقدمة.
رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن
- رسوم العاملين في القطاع الخاص تشمل رسم 650 ريال سعودي.
- تشمل رسوم العمالة المنزلية رسوم 600 ريال سعودي.
- رسوم المُعالين من عائلات وافدة تزيد أعمارهم عن 18 سنة تشمل رسوم 500 ريال سعودي.
- تشمل رسوم الانتساب للشركاء المقيمين رسمًا قدره 2000 ريال سعودي.
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