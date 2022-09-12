نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية توضح حقيقة صدور قرار بتحويل تأشيرة الزيارة لإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية حرصت علي الرد علي رسالة عمن أحد الأشخاص، بشأن الاخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها أن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قد وافقت على طلب بشأن تحويل تأشيرة الزائر الصادرة عن مديرية الشؤون الخارجية بمكتب الجوازات إلى بطاقة إقامة للأفراد، حيث أكدت أن هذه الادعاءات كاذبة وأنها مجرد شائعات لا أساس لها وتسببت في الارتباك.

حقيقة صدور قرار بتحويل تأشيرة الزيارة لإقامة

ردت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في بيان لها علي موقع تويتر حقيقة حول ما تردد بشأن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بمرافقي المقيمين داخل المملكة إلى إقامة رسمية، حيث حرص مكتب الجوازات علي التأكيد من أن التعليمات لا تسمح حتى الآن بتحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة عادية للأفراد ، نافيا صحة ما تم تداوله في المنشور بشأن إصدار الموافقة والإجراءات المرتبطة بها. أوضحت وزارة الخارجية أن إبطال هذا الرابط يتطلب اتخاذ إجراء، كما أكدت أيضا المديرية العامة للجوازات، أن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إتأشيرة قامة يمكن أن تتم للأطفال الذين لم يتعدس سنهم ثمانية عشر عاماًعاماً، وولكن يكون ذلك بشرط أن يكون لدي الأب والأم إقامة نظامية.

هل يمكن تحويل الزيارة الى اقامة في السعودية

هل يستطيع الوافد في المملكة العربية السعودية تحويل تأشيرة زائر إلى إقامة في المملكة العربية السعودية؟ وقد قامت خدمة الجوازات بالرد عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ، لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة ، وأن من يأتون إلى المملكة بغرض يجب أن تغادر الزيارة المملكة في الوقت المحدد لها قبل انتهاء التأشيرة حتى لا يتم فرض غرامة تأخير. تاريخ انتهاء التأشيرة.

عقوبة عدم العودة بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة

يمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية الذي يرغب في مغادرة المملكة لأي غرض والعودة الحصول على تأشيرة خروج وعودة ، وهي التأشيرة التي تسمح للمقيم بالخروج والعودة إلى المملكة مرة واحدة.هذه تأشيرة خروج وعودة واحدة، أو دخول ومغادرة المملكة أكثر من مرة خلال فترة صلاحية التأشيرة إذا كانت تأشيرة خروج وعودة، إعادة دخول متعددة وفي حال لم يقم بالعودة فانه يتم تطبيق عقوبة حرمانه من دخول السعودية 3 سنوات.