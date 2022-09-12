نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 مطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبرز عروض عروض اليوم الوطني 92 مطاعم، حيث تحتفل كل المملكة هذا الشهر بذكرى توحيد المملكة على يد المملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وتحويل الاسم من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في هذا اليوم من كل عام 23 سبتمبر تقام كثير من الاحتفالات في كل مناطق المملكة، وتستعد المتاجر والمطاعم وخطوط الطيران والعيادات والمراكز والمصارف وشركات التمويل بتقديم عروضًا حصريًا لا تقدم إلا مرة واحدة كل عام وإليك أبرز عروض اليوم الوطني السعودي 92 على المطاعم.

عروض اليوم الوطني 92 مطاعم

عروض مطعم شاومي اليوم الوطني: شاورما العائلة ب92 ريال، والمشاوي المشكل مع مكرونة اسباجتي والمقبلات الباردة والمقبلات الحارة و2 بيبيسي ب92 ريال، المشاوي المشكل مع الأرز الأبيض والمقبلات الباردة والحارة والبيبسي 92 ريال.

عروض مطعم هرفي الوجبة 20 ريال والطلب حصريًا من تطبيق هرفي.

عروض مطاعم الراهي الكنافة ب50 ريال طوال شهر سبتمبر.

عروض ماك السعودية في اليوم الوطني وجبة جراند تشيكن هابانبرو أو تشيبوتلي بالحجم الوسط 22 ريال.

عرض البيتزا من على الخفيف 30 ريال.

عرض التنمية وجبة تشيكن رويال ب10 ريال.

عروض الصاخ الريفي في الرياض الوجبة + وجبة أخرى مجانًا.

عروض البيك تخفيضات حتى 50% على المنيو.

عروض مطعم مندي ستيشن لليوم الوطني السعودي92: عرض نصف خروف مكون من (8 صوصات، 6 مشروبات، 4 جريش )، وعرض ربع خروف يتكون من: (4 صوصات، 4 مشروبات،2 جريش ) .

عروض مطاعم الركن الذهبي لليوم الوطني الجدي النعيمي الكبير 1700، الجدي النعيمي الصغير 1500،الهرفي نعيمي 1300، التيس المندي 960 ريال، التيس المدفون 960 ريال، التيس المضغوط 960 ريال، النفر حاشي مضغوط 45 ريال، الدجاج بأنواعه 28 ريال، الجريش 5 ريال، القرصان 5 ريال.

عروض المطعم الناضج في اليوم الوطني السعودي92: خصم 50% على جميع الوجبات يوم الجمعة 23 سبتمبر.

عروض مطعم الطازج وجبات ب92 ريال.

إلى هنا نكون قد قدمنا مجموعة من العروض على المطاعم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، أيضًا سوف تقام الاحتفالات في كل مناطق المملكة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، مع عروض اليوم الوطني المقدمة من المتاجر وعيادات التجميل، وعيادات الأسنان وخطوط الطيران والرحلات الدولية وغيرها.