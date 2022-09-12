نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد الإقامة عبر ابشر ١٤٤٤ وخطوات إلغاء التأشيرة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت حكومة المملكة العربية السعودية، إلغاء نظام الكفالة للإقامة، لتسهيل انتقال الموظفين المقيمين في المملكة بين الوظائف في الدولة بسهولة من خلال نظام الإقامة الجديد، الذي يحتوي على العديد من التسهيلات والمزايا،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه. إلغاء نظام الكفالة للإقامة ويندرج تحته. يسمح هذا النظام الجديد بالسماح بتجديد تصاريح الإقامة، كما يتيح لعائلات السكان الإقامة معهم دون الاعتماد على أحد أو كفيل يُسمح أيضًا بالتنقل بين العديد من الشركات حتى يتم الوصول إلى فرص عمل جيدة، كما يسمح بدفع تصريح العمل وأموال الإقامة على أقساط، المال الذي يدفعه للحصول على إقامة للإقامة هناك. يمنح هذا النظام تصريح إقامة يمنح صاحبه حق دخول ومغادرة المملكة حتى يشعر المالك باستقلاله في المملكة كما يمنح هذا النظام الحق في تمديد تأشيرة الزيارة لمدة 90 يومًا،عدم تحصيلها سنويًا كما كانت، هذا لا ينطبق على العمالة المنزلية. الحصول على العقارات والقيام بأعمال تجارية وكذلك امتلاك السيارات والمركبات استفد من التأمين ضد أي حوادث أو أعطال، استفد من خدمات المستشفيات الحكومية الحصول على امكانية الالتحاق بالمدارس العامة. شروط تجديد الاقامة الجديدة في السعودية 2021 في وقت التجديد، يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية. أن يكون الساكن ليس خطرا مسجلا، غير مطلوب من قبل الأجهزة الأمنية، ليس لديه مخالفات. يجب أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول وقت تجديد الإقامة. يجب على المقيم دفع جميع رسوم تجديد الإقامة. خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد يقوم المقيم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. ثم يقوم المقيم بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام الخطوات. ثم يضغط على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية ثم يضغط على كلمة جواز السفر. ثم يضغط على تجديد جواز السفر ثم يقوم بإدخال رقم الإقامة في الأيقونة الظاهرة أمامه. ثم يقوم بالضغط على كلمة “تحديد” لعرض كافة البيانات المتعلقة بتمديد الاقامة ، ثم يضغط على خيار تجديد الاقامة. الاوراق المطلوبة لتجديد الاقامة الجديدة يجب أن يكون لدى الوافد جواز سفر ساري المفعول. أن يكون للمغترب سجل جنائي خالي من السوابق الجنائية. أن يكون لدى الوافد وثيقة تثبت قدرته المالية. يجب أن يكون لدى الوافد تقرير صحي يتضمن حالة مقدم الطلب، أن تكون حالته صحية وخالية من الأمراض والعدوى، يجب ألا يزيد التقرير عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

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