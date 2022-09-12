الرئيس العراقى: ملف المياه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للبلاد

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الإثنين، أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى للعراق، وأنه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية الحادة تعصف بالبلاد والمنطقة والعالم.





وذكر المكتب الإعلامى للرئيس العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الرئيس برهم شدد، خلال لقائه بوزير الموارد المائية العراقى مهدى رشيد الحمدانى، على ضرورة مواصلة الخطط الاستراتيجية الموضوعة فى هذا الصدد والشروع فى مبادرة إنعاش بلاد الرافدين، وأن يكون التصدى لتغيرات المناخ أولوية وطنية. كما أكد أهمية تنظيم العلاقات المائية عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق، لافتا إلى أن تأمين المياه وحماية نهرى دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المائية المحدقة بالبلاد هى مسؤولية جماعية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية، ولا تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية. ومن جهته، قدم وزير الموارد المائية شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط المقرة فى مواجهة التحديات المائية للبلاد.

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