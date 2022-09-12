نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..حقيقة نزول المساعدة المقطوعة في حسابات مستفيدي الضمان لشهر أكتوبر 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعى الحكومة السعودية الى مساندة المواطنين المنتمين لها ومساعدتهم في سد حاجاتهم اليومية وتحقيق العدالة بين الشعب، وكانت من أهم تلك البرامج الدعمية برنامج الضمان الإجتماعي القديم والمطور والذي تقدمه المملكة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويرغب الآن كثير من مستحقي الضمان في صرف مبالغ دعم المساعدة المقطوعة أسوة لصرف المستفيدين من برنامج حساب المواطن للمكرمة الملكية، وبالفعل انتشرت العديد من الأخبار والتي تفيد بإعادة نزول المساعدة المقطوعة في حسابات مستفيدي الضمان لشهر أكتوبر 2022، وسوف نتعرف معاً على تفاصيل ذلك الخبر.
حقيقة نزول المساعدة المقطوعة
ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الأمر الملكي بعودة المساعدة المقطوعة، وقد انتشرت الأخبار في الفترة الأخيرة بأنه صدرت أوامر ملكية بذلك، وقامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح حقيقة ذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر بانه لم يتم صدور اي أوامر ملكية بهذا الشأن ولا صحة لكل ما يقال وانه في حين صدور أي أوامر بصرف أي دعم سوف تعلنه الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل.
موعد صرف راتب الضمان لشهر اكتوبر 2022
حددت وزارة الموارد البشرية موعد ثابت كل شهر لصرف راتب الضمان الإجتماعي وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن هذا الشهر يوافق هذا اليوم عطلة للعاملين بالبنوك، لذا سوف يصرف الراتب هذا الشهر يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.
إعتراض الضمان الإجتماعي
يمكنك تقديم شكاوي او اعتراضات علي مايخص الضمان الاجتماعي من خلال الطريقة التالية:
- قم بالدخول الى رابط موقع الضمان الإجتماعي المطورمن هنا.
- ثم اضغط علي تسجيل الدخول واكتب كافة البيانات المطلوبة.
- يلزم التأكد من ادخال كافة الوثائق والمستندات والاوراق المطلوبة بشكل منظم وصحيح.
- ثم اكتب عنوان بريدك الالكتروني، ورقم هاتفك الجوال في الاماكن المخصصه لهما.
- قم بالضغط علي زر ارسال الطلب.
- سوف تقوم الوزارة بفحص طلب اعتراضك، وارسال الرد لك بعد فترة قليلة من ارسال طلبك.
- يمكن للمستفيدين تقديم طلب اعتراض من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الالكتروني، حيث يوفر الموقع خدمة الاتصال الصوتي، لتقديم الشكاوي والاستعلام من قبل المواطنين.
- كما وفرت الوزارة رقم مجاني، لكي يتمكن المواطنين بتقديم طلبات واستفسارات تخص الضمان الاجتماعي، سواء القديم او المطور وهو 19911.
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