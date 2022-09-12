نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد تساؤل المواطنين في الفترة الأخيرة حول المساعدة المقطوعة، حيث أنها تمثل دعم مادي تقدمة الموارد البشرية بالمملكة السعودية لمساعدة المواطنين على تحسين ظروف المعيشة، لكل من لديه دخل محدود أو مزرعة يحصل منها على معاش بسيط يمنعه من الحصول على معاش الضمان المطور، وتقوم الوزارة بتحديد مبلغ تلك المساعدة وفقا لعدة شروط كل برنامج، فسنقدم لكم اليوم هل سيتم صرف المساعدة المقطوعة ضمن معاش الدفعة القادمة للضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان المطور

لم يتوافر أي خبر حتى الآن من وزارة الموارد البشرية يخص صرف المساعدة المقطوعة للضمان، ونفت الوزارة جميع ما يتم تداوله حول تلك المساعدة، وأن ما تم تداوله ما هو إلا شائعات لا صحة لها ولا يتم صرف أي مساعدة إلا بصدور أمر ملكي بذلك، وأعلنت الوزارة أنه عند الإعلان عن صرفها سيتم إصدار بيان من جهتها يؤكد ذلك، وحثت المواطنين على عدم تصديق الأخبار التي يتم تداولها دون تصريح من أي جهة مختصة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أعلنت الموارد البشرية عن الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الرابط الجديد وهي كالتالي:

يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم اختار من القائمة الرئيسة الخدمات الإلكترونية ثم يتم اختيار الأسر الضامنة وبعدها يتم إدخال رقمم السجل المدني.

يتم ادخال كود التحقق المرئي والضغط على عرض.

وستظهر بعد ذلك جميع التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة للمستفيدين من الأسر الضامنة.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية: