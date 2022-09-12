نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة توم وجيري إحدى قنوات الأطفال المحببة للجميع، فهي قناة تقدم محتوى مخصص للأطفال، من برامج تعليمية وأغاني وأفلام كرتونية مدبلجة ورسوم متحركة، مما يجعلها من أفضل قنوات الأطفال في الشرق الأوسط.

فهي تساعد على تنمية مهارات الأطفال منذ الصغر، لمساعدتهم على التمييز بين الأشياء، بالإضافة إلى تسليتهم من خلال البرامج والرسوم المتحركة والأناشيد التي تقدمها القناة، فلذلك يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، نظرا لما تقدمه من محتوى جيد مناسب لأطفالهم، وفي إطار ذلك نقدم على موقع ثقفنى أحدث ترددات قناة توم وجيري كيدز الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، وهي كما يلي:

تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 على النايل سات

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن الترددات الجديدة لقنوات الأطفال، ومن أهمها قناة توم وجيري كيدز، وذلك للاستمتاع بالرسوم الكرتونية المميزة، والأناشيد وغيرها من البرامج التعليمية والترفيهية، وللاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري الجديد في مصر وشمال أفريقيا، من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11355 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة توم وجيري كيدز 2022 على القمر الصناعي عرب سات

لاستقبال قناة توم وجيري في المملكة العربية السعودية والخليج العربي وبلاد الشام وتركيا، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لقناة توم وجيري كيدز كما يلي:-

القمر الصناعي: عربسات التردد: 11315 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري

يرجى متابعة الخطوات التالية لتزيل قناة توم وجيري على جهازك، كما يلي:-

من خلال قائمة Menu بجهازك.

اضغط على Options ثم اختر عملية التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي ” نايل سات – عرب سات “.

قم بإدخال بيانات القناة من تردد ومعدل استقطاب ومعدل ترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم اضغط بحث، وبعد الانتهاء اضغط حفظ.

قناة توم وجيري

هي قناة مصرية مخصصة للطفال، استطاعت منذ انطلاقها في جذب الملايين من المشاهدين إليها، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى متميز من الأفلام والرسوم المتحركة الجذابة، والأفلام الكرتونية المدبلجة، والأغاني والأناشيد والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم ونطق الأحرف العربية والإنجليزية.