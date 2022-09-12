نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في القدرة المعرفية 2022 خطوات التسجيل ورسوم القدرة المعرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في القدرة المعرفية والتي بدأت اليوم ويتم غلق التسجيل يوم 12 من أكتوبر القادم . حيث تم الإعلان من مركز قياس القدرة المعرفية بأنه تم فتح باب التسجيل بدأ من اليوم . كما يتم التسجيل في القدرة المعرفية عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع قياس كما سيتم القبول في القدرة المعرفية . حتي اليوم المشار له سابقاً من شهر أكتوبر القادم كذلك بجانب أن مركز قياس أعلن عن موعد إعلان نتائج القدرة المعرفية . لكافة المستفيدين المسجلين في المركز الوطني قياس كما أضيف في تصريحات القدرة المعرفية بأن . نتائج القدرة المعرفية “الرقمي” ستعلن خلال 14 يوم من تاريخ بدء اختبار القدرة المعرفية . أما عن تفاصيل التسجيل في القدرة المعرفية نتعرف عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

رابط التسجيل في القدرة المعرفية 2022



علي رابط التسجيل في القدرة المعرفية تم الفصح عن بعض شروط التسجيل وهي كالآتي :-

للتسجيل في القدرة المعرفية يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية . كما أنه يجب علي الشخص أن يكون مقيماً داخل المملكة . اختبار القدرة المعرفية لها بعض الإرشادات المتبعة داخل قاعة الاختبارات بمركز قياس يجب أتباعها . كذلك بجانب أنه لا يجب أحضار آلة حاسبة مع أي شخص يرغب في عمل اختبارات القدرة المعرفية . كما يتم حضور اختبار القدرة المعرفية بالزي السعودي الرسمي . أما عن محتوي اختبار القدرة المعرفية نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

رابط التسجيل في القدرة المعرفية المعلن عليها محتوي الاختبارات

موقع القدرة المعرفية الرسمي معلن عليه المحتوي الخاص باختبارات القدرة المعرفية والمتمثلة في الآتي :-

اختبار القدرة المعرفية وأول نقطة هامة به هي أختبار القدرة الكمية الخاصة بمعلومات معالجة المعلومات الكمية .

وأول نقطة هامة به هي أختبار القدرة الكمية الخاصة بمعلومات معالجة المعلومات الكمية . كما أن القدرة المعرفية يجب أن يتم الاختبار بها في القدرات المكانية وهي المتعلقة بشأن تشكيل الرسومات والأبعاد والأشكال .

يجب أن يتم الاختبار بها في القدرات المكانية وهي المتعلقة بشأن تشكيل الرسومات والأبعاد والأشكال . كذلك بجانب اختبارات القدرة اللفظية وهي تختص باختبارات الفهم الخاصة بمعاني الجمل والكلمات .

أما عن طريقة التسجيل في القدرة المعرفية والخطوات الخاصة بها نعرضها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

التسجيل في القدرة المعرفية عبر الدخول علي رابط التسجيل في القدرة المعرفية الخاص بموقع قياس . كما بعد تسجيل الدخول يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن وهي رقم السجل المدني ورمز المرور . بعد ذلك اضغط علي أيقونة “أنا لست روبوت” . كذلك يتم بعد الخطوة السابقة الضغط علي مربع “تسجيل الدخول” . يقوم موقع المركز الوطني للقياس بفتح صفحة جديدة تحتوي علي الشروط والأحكام ويجب الموافقة عليها . كما يجب عبر تلك الصفحة تحديد موعد اختبار القدرة المعرفية والاختبار المرغوب . يجب بعد ذلك تقديم طلب اختبار القدرة المعرفية وتسديد الرسوم المقررة . في نهاية الخطوات السابقة قم بالضغط علي تأكيد طلب اختبار القدرة المعرفية . أما عن تكاليف رسوم اختبار القدرة المعرفية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

الرسوم المقررة في اختبار القدرة المعرفية

رسوم التسجيل في القدرة المعرفية معلن عنها علي موقع المركز الوطني للقياس وهي كالتالي :-

التسجيل في القدرة المعرفية المبكر والتخصص رسومه 100 ريال . كما أن التسجيل في القدرة المعرفية المتأخر سواء العام أو الخاص بقيمة 150 ريال . أما عن اختبار القدرة المعرفية المحوسب رسومه 150 ريال سعودي . كذلك بجانب أمكانية الاطلاع علي المزيد من المعلومات المتعلقة بشأن الرسوم بالدخول علي موقع المركز الوطني للقياس . تلك كانت تفاصيل رسوم القدرة المعرفية عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

رابط التسجيل في القدرة المعرفية الرسمي الخاص بموقع المركز الوطني للقياس المعلن عليه فتح باب التسجيل في القدرة المعرفية . والمرفق داخل سطور مقال “موقع ثقفني” كما عرضنا التفاصيل الخاصة باختبارات القدرة المعرفية في مقال اليوم .