نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مجلس الأمة ” وثيقة القيم في الكويت تثير جدلاً واسعاً بين مرشحي انتخابات البرلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت وثيقة القيم في الكويت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، حيث صدرت يوم الأحد بتاريخ 11 من شهر سبتمبر الجاري 2022، وهناك جدل كبير بين البعض على النصوص الموجودة بالوثيقة، وانتشرت الكثير من (الهاشتاجات) على موقعي التواصل الاجتمعي (تويتر)، و(فيسبوك)، حيث انقسم فيهم الناس بين مؤيد ومعارض لنصوص وثيقة القيم الكويتية، مما يثير حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

نصوص وثيقة القيم الكويتية

لحسم الجدل المثار في الشارع الكويتي بشأن وثيقة القيم في الكويت، إليكم بعض النصوص من الوثيقة التي شغلت رأي وفكر الكثيرين في الساعات الماضية، ومنها:

أولاً تأييد المشاريع و القوانين الإسلامية والقيمية التي يقدمها النواب في مجلس الأمة الخاصة بالكويت.

ثانياً العمل على تطبيق فانون منع الاختلاط وعدم التفرقة في محتواه، بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات.

ثالثاً رفض المهرجانات الهابطة والحفلات الخاصة بالرقص المختلطة التي تخالف الآداب والذوق العام والقانون.

رابعاً رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، و تشديد الرقابة على (محلات) أماكن المساج و وقف المخالفات الأخلاقية فيها.

خامساً العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيق للطلاب والطالبات.

سادساً العمل على وقف الأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والمماراسات الوثنية المعلنة ومنع ترويجها في المدارس والجامعات.

وثيقة القيم الكويتية تمنع الابتذال الأخلاقي

واستكمالاً لبنود وثيقة القيم في الكويت التي سبق الإعلان عنها والتي تثير حالة من الجدل بين المواطنين بدولة الكويت، مما أدت إلى حالة إنقسام من مؤيدين ومعارضين نستكمل الآتي :