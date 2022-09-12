أوكرانيا.. مقتل شخص وإصابة 4 جراء هجوم صاروخى روسى على خاركيف

جدة - نرمين السيد - قال الحاكم الإقليمى لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسى شن ضربة صاروخية على مدينة خاركيف، فيما وردت أنباء تفيد مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 4 آخرين.





وأضاف سينيهوبوف -فى بيان نشر عبر قناة تليجرام-: "قتل شخص وجرح أحد المارة"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية. وأشارت الوكالة، إلى أنه فى وقت لاحق، أوضح الحاكم الإقليمى لمنطقة خاركيف أن عدد المصابين ارتفع إلى 4، فى حين تعمل خدمات الطوارئ فى مكان الحادث، على إنقاذ المصابين.

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