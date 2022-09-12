فرنسا تشدد على ضرورة مضى لبنان فى الاتفاق مع صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، اليوم الإثنين، مع سفيرة فرنسا بلبنان، آن جريو، الأوضاع العامة فى البلاد وانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة قبل نهاية ولاية الرئيس الحالى ميشال عون، فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.





وقالت جريو -فى تصريح لها عقب لقائها بميقاتى- إن المباحثات تناولت الاستحقاقات الدستورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. وشددت السفيرة الفرنسية بلبنان على ضرورة المضى قدما فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، موضحة أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتى تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدور الوسيط فى المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

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