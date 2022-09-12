الكاظمى يؤكد ضرورة الاهتمام البالغ بالجوانب الثقافية فى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للكاظمى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الإثنين- أن الأخير "زار وزارة الثقافة، وترأس اجتماعا لكوادرها الإدارية والفنية، حيث أكد الكاظمى، ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية فى المجتمع العراقى أهمية بالغة؛ كون النتاج الثقافى يشكل أهم العلامات الحيوية للمجتمع، ووسيلته للتعبير وترسيخ الهوية العراقية المتآخية".
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى، بالاهتمام بالثقافة والمثقفين، وضرورة اقتراح القوانين والمشاريع التنموية التى ترتقى بالواقع الحالى للثقافة؛ بوصفها أساسا لرقى المجتمعات.
واطلع الكاظمى على سير تنفيذ برامج الوزارة، والعقبات التى تواجه أعمالها فى الجوانب الإدارية والفنية، موجها بتذليلها، وتقديم كل ما يسهل عمل الوزارة فى تنفيذ برامجها بنجاح وفاعلية.
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