العالم اليوم - بعد خسارة ملايين الدولارات.. لبنان يتخلى عن دعم البنزين

انتم الان تتابعون خبر بعد خسارة ملايين الدولارات.. لبنان يتخلى عن دعم البنزين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين بمزيد من التكاليف، قرر مصرف لبنان رفع الدعم كلياً عن أسعار البنزين، بعد أن بدأ بتطبيقه تدريجياً منذ شهر يوليو 2022.

ومن اليوم بات سعر صفيحة البنزين في لبنان (ما يعادل 20 لتر) يحتسب كلياً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجّل مؤخراً 35400 ليرة لبنانية، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة والذي يبلغ حالياً 28200 ليرة لبنانية.

ورغم أن خطوة رفع الدعم كلياً كانت متوقعة، إلا أن تطبيقها قد يخلق عدة إشكاليات، خصوصاً أن سعر الدولار في السوق السوداء يتحرك على مدار الساعة في لبنان، ما يعني أن أسعار البنزين ستكون عرضة للتغير على مدار اليوم.

جداول عدة في اليوم

وفي حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، إنه من اليوم وصاعداً بات على وزارة الطاقة في لبنان إصدار جداول لأسعار البنزين تتماشى مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيراً الى أنه لا شيء يمنع من رؤية جداول عدة للأسعار في اليوم الواحد، خصوصاً أن سعر الصرف في السوق السوداء غير مستقر ويشهد تقلبات كبيرة في اليوم نفسه.

ولم ينف البراكس إمكانية حصول "تخبط" بطريقة التسعير مع اضطرار الوزارة لإصدار جداول أسعار عدة في اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه تقدم في السابق باقتراح إصدار جدول أسعار البنزين بالدولار الأميركي، حيث يمكن للزبون في المحطة الدفع بالليرة على سعر الصرف في حينه، ما قد يحد من مشكلة إصدار جداول عدة في اليوم الواحد.

البيع حسب القانون

وشدد على أن القانون في لبنان يجبر التجار على بيع السلع للمستهلك بالليرة اللبنانية، ما يعني أن صاحب المحطة لا يمكن له المطالبة بتحصيل أمواله بالدولار من الزبائن.

خطوة صحيحة

من جهته وصف رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني في حديث لموقع "دوت الخليج" قرار مصرف لبنان رفع الدعم كلياً عن أسعار البنزين بالخطوة الإيجابية التي أتت متأخرة، مشيراً الى أن لبنان انتظر "استنزاف" جميع الخيارات المتاحة أمامه للقيام بالخطوة الصحيحة، خصوصاً أن الأموال التي تم تخصيصها لتمويل عملية الدعم هي أموال للمودعين.

احتياطي 9.7 مليار دولار

وبحسب مارديني فإنه لو تم رفع الدعم في الصيف الماضي لكان لبنان وفّر على نفسه خسارة مئات ملايين الدولارات، لافتاً الى أن قرار مصرف لبنان اتخذ مع تسجيل احتياطاته من العملات الأجنبية مستويات متدنية وصلت الى 9.72 مليار في نهاية شهر أغسطس 2022.

ويرى مارديني أن طريقة رفع الدعم التدريجية التي تم اعتمادها أسهمت في تخفيف وطأة القرار على الناس، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لعب دوره الإيجابي أيضاً على الأسعار وبالتالي شهدنا ارتفاعا بواقع 20 ألف ليرة لبنانية فقط أي أقل من دولار واحد، لتسجل صفيحة البنزين 638000 ليرة لبنانية.

وجدد تأكيده على أن قرار رفع الدعم كلياً عن أسعار البنزين هو قرار "صائب"، مشيراً إلى أنه من الأجدى على مصرف لبنان أن يعيد أموال الناس لها بدلاً من "حرقها" على سياسات الدعم.