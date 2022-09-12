إرتفاع قتلى زلزال الصين إلى 93 شخصاً

إرتفاع قتلى زلزال الصين إلى 93 شخصاًارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب محافظة لودينغ والمناطق المجاورة فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في الخامس من سبتمبر الجاري إلى 93 شخصا ومازال 25 آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مقر الإنقاذ التابع للسلطات المحلية اليوم الاثنين، القول: "سُجلت 55 حالة وفاة في ولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، حيث تقع محافظة لودينغ، بينما تم الإبلاغ عن 38 حالة وفاة في مدينة ياآن حتى الساعة الخامسة مساء الأحد الماضي".

ولفتت إلى أنه من بين المفقودين هناك تسعة فى لودينغ و16 فى محافظة شيميان فى مدينة ياآن

