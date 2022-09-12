نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤ التابع لوزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الضمان الاجتماعي، حيث توجد بعض التطورات التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ماهي كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

تذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية. تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة المخصصة. يجب إضافة رقم الهوية واسم المواطن. ثم نضيف كلمة المرور. ستظهر قائمة في أعلى الصفحة للخدمات الإلكترونية. اضغط على الأيقونة للاستعلام عن الأهلية للضمان الاجتماعي. تقوم بإضافة كافة البيانات المطلوبة. يجب عليك النقر فوق أيقونة موافق. سترى جميع المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

ثم نضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

هذه هي البيانات المتعلقة بك، البيانات ما يلي:-

تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك. أدخل تاريخ ميلادك ، لكن التاريخ الهجري. أضف رقم هاتفك المحمول. أدخل الرمز المرئي الموجود.

انقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة منك، ثم الضغط على إرسال.

كيف يحسب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي

حددت الحكومة السعودية كيفية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي، هذه الطريقة على النحو التالي:

يحسب معاش الضمان بجعل الحد الأدنى المحسوب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي سواء كان للمستقل أو المعيل. نقوم بتحصيل الراتب الشهري مع النشاط التجاري لكل فرد من أفراد الأسرة. نقوم بتحصيل نصف الراتب الشهري بدعم حكومي، باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة.

فى الختام ،من خلال موقعنا هذا نحن نقوم بجمع المعلومات اللازمه حول هذا الموضوع وسوف نخبركم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى الاخبار القادمه، وتعرفنا على كافة المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية.