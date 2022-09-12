نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك وتكلفة الرسالة وموعد السحب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك وتكلفة الرسالة وموعد السحب 2022، حيث تعتبر مسابقة الحلم من اكثر و اكبر المسابقات انتشارا علي الساحة في جميع أنحاء الوطن العربي التي حققت نجاحا كبير في السنوات الماضية، وأنها من أنتاج قنوات mbc السعودية، كما تسمح لجميع أفراد الأسرة بالمشاركة في كافة الدول العربية، ومن المعروف أن الذي يقوم بتقديم البرنامج الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفي ألاغا، حيث قيمة الجائزة التي يحصل عليها الشخص المتسابق في مسابقة الحلم تصل إلي حوالي مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم عن طرق مختلفة يتم من خلالها التسجيل للاشتراك في المسابقة والدخول علي السحب، حيث يتم الاشتراك من خلال الدخول علي تطبيق مسابقة الحلم الرسمي، أو عن طريق استقبال رسائل قصيرة علي الأرقام المخصصة للاشتراك في مسابقة الحلم بشكل يومي من طرف الأشخاص المشاركة في المسابقة، ومن اجل المشاركة في مسابقة الحلم لعام 2022 يجب إرسال رسالة قصيرة فيها كلمة حلم أو دريم من خلال الرقم المرادف لبلدك ثم يتم الإجابة علي السؤال المعروض عليك بالإجابة الصحيحة.



أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وسعر تكلفة الرسالة

1. We 95458 أو 95450 سعر التكلفة 5 جنيهات مصري.

2. خط فودافون 95458 أو 95450 قيمة الرسالة 5 جنيهات.

3. أورانج واتصالات نفس الأرقام ونفس تكلفة الرسالة أيضا.

رقم الحلم من المملكة العربية السعودية.

1. خط sTC 858888 سعر الرسالة 5 ريال سعودي.

2. Mobily 650444 تكلفة 5 ريال سعودي.

3. Zain 755505 الرسالة 5 ريال.

4. Lebara 313131 التكلفة 5ريال سعودي.

5. Virgin 300300 سعر الاشتراك 5 ريال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين.

1. Omantel 90434 تكلفة الرسالة 500 فلس.

2. Ooredoo 90434 سعر الاشتراك 500 فلس.

أرقام مسابقة الحلم من العراق.

1. Asiacell 2266 سعر الرسالة 1200 دينار عراقي.

2. Zain 2770 تكلفة الاشتراك 1200 دينار عراقي.

3. Korek 2180 ثمن الرسالة 1200 دينار عراقي.

رقم الحلم من الإمارات

1. Etisalat 5544 سعر الرسالة 5.25درهم.

2. Du 3636 ثمن الاشتراك 5.25 درهم.

أرقام الاشتراك من دولة الكويت

1. Ooredoo 4242 سعر الاشتراك 500 فلس. 2. Zain 4242 ثمن الرسالة 500 فلس.

3. STC 4242 قيمة رسالة المسابقة 500 فلس.

1. Syriatel 1565 سعر الرسالة 75 ليرة سورية.

2. mtn قيمة رسالة الاشتراك 75 ليرة علي رقم 1555.

موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2022

من المعروف إن اخر موعد للاشتراك في مسابقة الحلم سوف يكون اخر يوم في شهر سبتمبر 2022 الحالي وسوف يتم بعدها السحب علي مسابقة الحلم الكبيرة وموعد السحب القادم لمسابقة الحلم سيكون قبل بداية حلقة برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا.