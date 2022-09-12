نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشياطين الحمر.. آخر أخبار النادي الأهلي وأبرز صفقات القلعة الحمراء 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر النادي الأهلي الأكثر جماهيرية داخل أفريقيا والأكثر حصدًا للبطولات داخل مصر وداخل القارة الأفريقية، ومن بعد انتهاء الموسم للنادي الأهلي، فوجدنا أن جميع الأنظار مصبه حول الصفقات الجديدة والمدرب الجديد للنادي الأهلي بعد الإعلان عن إقالة سواريش، وبناء على ذلك يتم طرح أخبار النادي الأهلي داخل عمليات البحث بصورة لافتة للنظر.

أخبار النادي الأهلي

إليكم آخر الأخبار الجديدة الخاصة بمدرب الأهلي الجديد بالصورة الآتية:

كان هناك الكثير من الشائعات التي دارت حول مدرب الأهلي الجديد، لكن وجدنا أن النادي الأهلي قد أزال تلك الشائعات بعد ما أعلن عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر يوم 9/9/2022.

فنجاح هذا المدرب اتضح أكثر بصورة كبيرة مع منتخب النمسا، فهو قاد النمسا للمشاركة في بطولة أمم أوربا لأول مرة سنة 2016.

وقد نجح في تحقيق الدوري السويسري مع فريق جروسهوبرز، وقد كان لديه نتائج مميزة مع أكثر من فريق في منتصف جدول الدوري السويسري.

آخر المستجدات الخاصة بصفقات النادي الأهلي الجديدة

إليكم أبرز الصفقات القريبة من النادي الأهلي للموسم الجديد بالصورة التالية:

بنسبة كبيرة النادي الأهلي قريب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي المحترف في الدوري البوليفي، وهو برونو سافيو.

كما نجد أن هناك احتمالية كبرى لضم مهاجم منتخب جزر القمر القوي، وهو فايز سليماني، والذي يلعب في الجناح الأيسر ورأس الحربة.

وتم بيع أحمد ياسر ريان وصلاح محسن لنادي سيراميكا كليوباترا مقابل شادي حسين.

وتم إعادة مشيل يانكون لمنصب مدرب الحراس بالنادي الأهلي.

وهناك مفاضلة ما بين تركيا والإمارات كي يخوض النادي الأهلي معسكره الخاص للاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد أن فشل خوض المعسكر داخل هولندا.

فالنادي الأهلي سيبدأ موسمه الأفريقي يوم 14 من شهر أكتوبر لسنة 2022، ولديه مباراة سوبر مع نادي الزمالك يوم 28 من شهر أكتوبر.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم آخر أخبار النادي الأهلي الجديدة والتي يبحث عنها عشاق النادي الأهلي باستمرار، ومن الملاحظ أن النادي الأهلي يستعد بكل قوة، كي يعود مرة أخرى لاستعادة البطولات، وذلك بعد التعثرات التي واجهها خلال الموسم الماضي.