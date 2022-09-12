نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من دفع الضمان الاجتماعي للمستفيدين الآخرين في الوقت المحدد اعتبارًا من الأول من سبتمبر، إلا أن المعاش التقاعدي لشهر سبتمبر لم يتم قيده في حسابي المصرفي، لذلك اتخذت الإجراء للاعتراض على تأخير المعاش التقاعدي لهذا الشهر، وفي السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل الهامة حول كيفية تقديم اعتراض في دعم الضمان والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي لدفع الاشتراكات للمستفيدين من المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المتقدم، والودائع تتم بالفعل في الوقت المحدد ومع ذلك، لم تتلق بعض المجموعات الدعم في الوقت المناسب، وكانت هناك حاجة ملحة للنداء من أجل تأجيل معاشات الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك في عدة خطوات كالاتي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق اعتراض على الراتب.

انقر فوق بدء الخدمة.

أدخل البيانات المطلوبة ورقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

الرجاء إدخال سبب اعتراضك.

انقر فوق إرسال الطلب.

ما هي شروط الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك شروط مختلفة لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، والتي يتم توفيرها وتحديدها من قبل وزارة الموارد لتخفيف بعض العبء على المواطنين السعوديين دون الحصول على الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط هي:-