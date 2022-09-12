نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة بالرقم القومي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة والمدارس التجريبية فى للعام الدراسى الجديد 2023، واتاحت خاصية انه يمكن التعرف على نتيجة التحويلات بين المدارس عبر الرقم القومى للطالب ، ويتم ارسال الكود الخاص بدفع الرسوم وهى 100 جنية وذلك فى حالة قبول الطلب فى رسالة نصية على رقم الهاتف التى تم التسجيل وتقديمة الطلب به .

نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة

ظهرت نتيجة التحويلات فى القاهرة عبر الرابط الرسمي الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية، وفى حالة القبول يتم دفع رسوم القبول 100 جنية عن طريق فورى وفى حالة عدم دفع الرسوم يتم سقوط الطالب من على موقع التحويل، ويتم قبول طالب اخر بدلا منه ثم طباعة استمارة القبول والتوجهه الى المدرسة التى تم التحويل اليها لاستكمال باقى الاجراءات، وفى حالة الرفض وعدم القبول ستظهر لك جارى فحص طلبك ويجب عليك الدخول على الموقع من حين لاخر، وتم اتاحة رابط نتيجه التحويلات بين المدارس فى القاهرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والمدارس الرسمية والرسمية لغات بداية من رياض الاطفال وحتى الصف الثالث الثانوى .

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة

يمكنكم الان الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفنى .

. ثم اختيار الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة.

ثم كتابة بيانات الطالب كاملة.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد فيها والذى يقوم بتحويل منها.

ثم الضغط على عرض وذلك للتاكد من بيانات ومعلومات الطالب.

ويمكنكم متابعة الموقع للتعرف علي القبول من عدمة من خلال زر “الاستعلام”.

تعليمات مدرية التربية والتعليم عقب ظهور نتيجة التحويلات بين المدارس بالقاهرة

يجب التاكد من الرقم القومى ليتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر، وقامت مدرية التربية والتعليم فى القاهرة بالتحذير من جمع اى تبرعات او مبالغ مالية اثناء تقديم الاوراق المطلوبة مؤكدة ان سيتم اتاخذ الاجراءات القانونية لما يخالف هذه التعليمات ، وعلى ولى الامر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالاوراق التى تتطلبها المدرسة.