نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات لليوم الوطني 92 بالتقسيط 2022.. تخفيضات سيارات اليوم السعودي للجميع 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نُتابع عروض السيارات لليوم الوطني 92 حيث يحتفل الشعب السعودي مواطنين ومقيمين في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي بأهم وأبرز مناسبة وطنية، وهي تحويل المملكة الحجازية ونجد وضم مناطقها جميعها حتى أصبحت المملكة العربية السعودية الآن، وذلك في عام 1932م، وكان ذلك بواسطة المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود وبهذه المناسبة السعيدة يقوم جميع المتاجر والأسواق بإتاحة عروض جمة للشعب، مثل؛ عروض سيارات اليوم الوطني لهذا يبحث الكثير من عشاقي السيارات عن تلك العروض.

عروض السيارات لليوم الوطني 92

يوجد العديد من الشركات والمتاجر الخاصة ببيع السيارات تقوم بعمل عروض خاصة جدًا على المركبات، والتي من أبرزها ما يلي:

عروض عبدالله هاشم سيارات اليوم الوطني 1444

تقدم شركة عبدالله هاشم أقوى العروض بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢، وذلك على سيارة هوندا LX 2021، بسعر ٩٥.٤ ريال سعودي، كما يمكن تسديد الدفعة الأولى، يليه الأقساط بحوالي ١٣٦٦ ريال سعودي، مع إمكانية توافر ثلاث سنوات صيانة مجانية للسيارة.

بالإضافة إلى سيارة هوندا اتش آر في DX 2021، وقد يتم تسديد الدفعة الأولى فقط، يليه الأقساط الشهرية بحوالي ٩١٨ ريال سعودي، أما سعرها بالكامل ٣٦.٩ ألف ريال سعودي، هذا بجانب توفير الصيانة طيلة ثلاثة أعوام.

عروض عبد اللطيف جميل سيارات اليوم الوطني 92

عروض على كافة سيارات هيونداي وتويوتا موديل عام ٢٠٢٣م، حيث يتم دفع أقساط قليلة على فترة سداد تصل إلى ستين شهرًا.

أيضًا عرض خاص على سيارة النترا سمارت هيونداي ٢٠٢٢، وذلك بداية من قسط ١٢٩٥ ريال سعودي، وكذلك مدة السداد تصل إلى خمس سنوات.

بالإضافة إلى عرض هائل على سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٢١، بقسط يبدأ من ١٨١٠ ريال سعودي، وكذلك مدة السداد تصل إلى خمس سنوات.

شركة زهوة لتأجير السيارات اليوم الوطني السعودي 92

بجانب كافة العروض الهائلة السابقة فقد تقوم شركة زهوة لتأجير السيارات بمناسبة العيد الوطني السعودي ٩٢، بتوفير الكثير من العروض الرائعة المواطنين السعوديين، مثل؛ تغيير الزيوت وهي عبارة عن أربعة لتر على أن يكون سعر اللتر بحوالي خمسة عشر ريال سعودي.