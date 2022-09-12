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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور ومعاير الضمان الإجتماعي للنساء في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور، الضمان الإجتماعي المطور يعد من أفضل الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم هذا البرنامج للمواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم حتى يقومون بعيش حياتهم بشكل طبيعي، حيث يمكن للأشخاص أصحاب الدخل البسيط والأرملات والمطلقات أن يقوموا بالتقديم على برنامج الضمان الضمان الإجتماعي المطور وذلك لتوفير لهم الدعم المناسب لجميع احتياجاتهم والقيام بتخفيف أعباء المعيشة عليهم.
التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور
يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن كيفية التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الوزارة بتقديم تلك الخطوات وهي كالتالي:
- يجب عليك أولا بتسجيل الدخول عن طريق زيارة موقع الضمان الإجتماعي المطور.
- ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.
- ثم يجب عليك القيام بإدخال جميع البيانات المتطلب منك تسجيلها ومن ضمنها: رقم الهوية الخاصة بك / رقم هاتفك المحمول.
- قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.
- أيضا يجب عليك إدخال رمز التحقق المرئي.
- يجب عليك بعد ذلك الدخول على الملف الموحد وذلك حتى تقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.
- تقوم بعد ذلك باختبار المستفيدين من برنامج الضمان المطور.
- يشترط عليك بعد ذلك الضغط على تقديم الطلب.
- بعد ذلك عليك القيام بتسجيل عدد أفراد أسرتك.
- ثم تقوم بإدخال بيان بمصادر دخل الأسرة.
- وفي الخطوة الأخيرة عليك القيام بإرفاق جميع المستندات الهامة الخاصة بك.
معايير الضمان الإجتماعي الخاص بالنساء
هناك بعض الفئات التي تستحق الدعم وتسجيلها في الضمان الإجتماعي الجديد، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض من هذه الفئات والتي من ضمنهم النساء مع أختلاف حالاتهم الاجتماعية سواء كانوا مطلقات أو أرامل وغيرهم وقد جاءت معايير استفادت النساء كالتالي:
- يجب أن تكون المتقدمة تقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- كما يجب على المتقدمة أن يكون لها أبناء من زوج سعودي الجنسية، وذلك حتى تقوم بالاستفادة من العم المقدم إليها.
- وعند قيام المطلقة التي تقوم بالاستفادة من الدعم بالزواج فإنه يتم حرمانها من الدعم الخاص بها.
- أيضا يجب على المتقدمة المطلقة ألا يزيد عمرها عن 65 عام، أما بالنسبة للمستفيدة المتزوجة ألا يزيد عمرها عن 35 عام.
- كما يتاح للمرأة المتزوجة من رجل غير سعودي الجنسية ولا يقوم بالعمل بالتقديم والحصول على الدعم وذلك عن طريق إدخال الأوراق التي تبين على عدم إمكانية الزوج على الإنفاق.
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